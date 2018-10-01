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Юрий Дюпин: все игроки "Анжи" бились до конца, несмотря на удаление

Юрий Дюпин: все игроки "Анжи" бились до конца, несмотря на удалениеПосле сенсационной победы в матче 9 тура РПЛ махачкалинского «Анжи» над лидером чемпионата питерским «Зенитом» свой эксклюзивный комментарий дал голкипер махачкалинцев Юрий Дюпин.

- Юрий с сенсационной победой. Твой комментарий к прошедшему матчу.

- Во-первых спасибо за поздравление, тяжелый матч был в плане морального настроя, все таки играли с лидером чемпионата, который не проигрывал до нашей игры. Но когда вышли на футбольное поле вся нервозность пропала и могу сказать , что в целом мы сыграли хороший матч, хоть у нас и было мало подходов к воротам соперника, мы практически ничего не дали создать возле наших ворот. Ну и хочу поблагодарить пацанов за самоотдачу , все бились до конца, даже несмотря на удаление.

- Как настраивались на матч с лидером РПЛ?

- Как и на все футбольные матчи я настраивался по обычной схеме, слушал песни Басты, Гансэло и старался абстрагироваться от внешних проблем и думал только о футболе.

- «Зенит» забил первым. Что говорил тренер в раздевалке в перерыве матча, как настраивал команду на вторую половину встречи?

- После перерыва счёт был 0:0 , тренер в раздевалке сказал продолжать играть так же, как и первый тайм и ждать своего момента у чужих ворот. Но когда мы вышли на второй тайм, Зенит сразу забил ,после этого мне показалось , что игроки Зенита немного подсели в оборону, это я думаю и стало ключевым моментом матча.

- За 15 минут до окончания матча «Анжи» остался в меньшинстве. Прокомментируй удаление, и за счёт чего удалось отстоять эти 15 минут когда соперник был в большинстве и вырвать победу?

- С моей точки зрения, это была жёлтая карточка, но я находился далеко от момента , поэтому не могу сказать на 100%. Я думаю то , что нам удалось не пропустить за счёт хорошей самоотдачи игроков , и как бонус - даже удалось забить.

- На сколько тяжело было играть против «Зенита»?

- Я бы не сказал, что было сильно тяжело играть, эта игра практически ничем не отличалась от других игр чемпионата , бывали и потяжелее матчи , например , с Динамо, где приходилось больше участвовать в игровых моментах, играть на выходах, на линии ворот.

С Юрием Дюпиным общался Миша-Пират.
Теги: Анжи Зенит Дюпин
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