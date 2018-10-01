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Станислав Черчесов: внимательно следим за Кокориным и Ари

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал об игроках, которые не вошли в состав национальной команды на матчи со Швецией и Турцией.

"С Кокориным связь у нас не прерывалась. Рады, что он начал играть. Надо дать ему время.

Также внимательно следим за Ари. Если юридически он может играть, он такой же, как и все", - цитирует Черчесова Чемпионат
Теги: Сборная России Кокорин Ари Черчесов
Сегодня, 15:54
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№2 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 16:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Также внимательно следим за Ари.

С*ка, за Чаловым лучше следи!!!! Какой ещё на хрен Ари?!?!
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:13) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Если юридически он может играть, он такой же, как и все", - цитирует Черчесова Чемпионат

Что, и негром перестанет быть? Вы там совсем охуели со своим "результат любой ценой?"
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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