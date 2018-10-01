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Фабио Капелло: Акинфеев – один из лучших, но Яшин – номер один

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал решение вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

"Для меня Акинфеев — очень хороший голкипер. У него были проблемы с коленом. Ему было невозможно тренироваться в полную силу. Игорь — отличный человек. У него было отличное взаимодействие с защитниками, что я особенно ценил. Не знаю точно, почему он решил завершить карьеру в сборной и сосредоточиться на клубе. Могу предположить, что ему стало труднее восстанавливаться после игры в сборной и возвращаться к выступлениям за ЦСКА. В клубе Акинфеев хочет быть лучше.

Как и все голкиперы, Игорь важен для команды. У соперника может быть всего шанс за игру — и вратарю в этот момент нужно не подвести. Он должен оставаться сосредоточенным вне зависимости от того, давят на его ворота или нет. На мой взгляд, Игорю это удавалось. Сравним ли Акинфеев с Яшиным? Игорь — один из лучших, но Яшин для меня — номер один. Помню его игру", - цитирует Капелло "Чемпионат.сом".
Теги: Капелло Акинфеев Яшин Сборная России
Сегодня, 16:23
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