Новости партнеров

Максименко, Чернов и Чалов вызваны в "молодежку"

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды из 23 игроков на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U-21 против Македонии (Тула, 12 октября) и Австрии (Санкт-Пельтен, стадион 16 октября).

Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Матвей Сафонов ("Краснодар").

Защитники: Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Виталий Стежко ("Пюник" Армения), Никита Чернов (ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Арсенал"), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов"), Илья Жигулев ("Урал"), Игорь Коновалов ("Рубин"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Владислав Пантелеев ("Спартак"), Роман Тугарев ("Локомотив"), Даниил Фомин ("Нижний Новгород").

Нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак", Федор Чалов (ЦСКА).

РФС
Теги: Максименко Чернов Чалов Молодежная сборная России
Сегодня, 17:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Egorysche (Сегодня, 17:27) #
  • +2
  •  (4)

аттракцион "Лучший нападающий РПЛ на лавке и невнятные оправдания Бушманова" объявляется открытым
Регистрация: 26.03.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.