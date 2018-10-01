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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Максименко, Чернов и Чалов вызваны в "молодежку"
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды из 23 игроков на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U-21 против Македонии (Тула, 12 октября) и Австрии (Санкт-Пельтен, стадион 16 октября).
Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Матвей Сафонов ("Краснодар").
Защитники: Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Виталий Стежко ("Пюник" Армения), Никита Чернов (ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Арсенал"), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов"), Илья Жигулев ("Урал"), Игорь Коновалов ("Рубин"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Владислав Пантелеев ("Спартак"), Роман Тугарев ("Локомотив"), Даниил Фомин ("Нижний Новгород").
Нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак", Федор Чалов (ЦСКА).
РФС
Вратари: Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Матвей Сафонов ("Краснодар").
Защитники: Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Виталий Стежко ("Пюник" Армения), Никита Чернов (ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Арсенал"), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов"), Илья Жигулев ("Урал"), Игорь Коновалов ("Рубин"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Владислав Пантелеев ("Спартак"), Роман Тугарев ("Локомотив"), Даниил Фомин ("Нижний Новгород").
Нападающие: Георгий Мелкадзе ("Спартак", Федор Чалов (ЦСКА).
РФС
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