Максименко, Чернов и Чалов вызваны в "молодежку"

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Евгением Бушмановым огласил состав команды из 23 игроков на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U-21 против Македонии (Тула, 12 октября) и Австрии (Санкт-Пельтен, стадион 16 октября).Александр Максименко ("Спартак"), Александр Мелихов ("Томь"), Матвей Сафонов ("Краснодар").: Лео Гогличидзе ("Нижний Новгород"), Александр Лихачев, Николай Рассказов (оба - "Спартак"), Никита Калугин ("Сочи"), Михаил Лысов ("Локомотив"), Виталий Стежко ("Пюник" Армения), Никита Чернов (ЦСКА).Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба - ЦСКА), Зелимхан Бакаев ("Арсенал"), Аяз Гулиев, Александр Зуев (оба - "Ростов"), Илья Жигулев ("Урал"), Игорь Коновалов ("Рубин"), Олег Ланин ("Крылья Советов"), Владислав Пантелеев ("Спартак"), Роман Тугарев ("Локомотив"), Даниил Фомин ("Нижний Новгород").Георгий Мелкадзе ("Спартак", Федор Чалов (ЦСКА).