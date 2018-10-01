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Виталий Мутко: Акинфееву низкий поклон

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал решение вратаря и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

"Когда яркие игроки, лидеры завершают карьеру, то с одной стороны это всегда немного грустно. Может, даже иногда и тревожно, поскольку Игорь столько лет верой и правдой служил сборной России, был лидером. Кроме того, что это большой спортсмен, он еще и порядочный и открытый человек, очень здорово влиявший на атмосферу в команде.

Понятно, что у него есть желание сосредоточиться на карьере (в клубе), потому что есть и травмы, сложнее восстанавливаться. В целом мы должны его поблагодарить за его труд. Он настоящий спортсмен и большой футболист. Ему низкий поклон, большое спасибо, и надеюсь, что он еще будет радовать нас и ЦСКА", - цитирует Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 17:07
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№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:44) #
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Цитата: Санитар для Кутарбы
А вот горячо любимый народом премьер - министр Димон Мендель до сих пор не поклонился,потому-что больше любит бадминтон,а не футбол.

Кот прихлебывал из блюдца чай. Вы, мистер Кот забыли низко поклонится Медведю. Срать хотел а кто это? Товарищ премьер-министр вашей страны, сэр. Кот рыгнул . Эхо разнесло звук. - Это сам Кот? - Какой-то карлик с пуговицами вместо глаз, смотрел на меня. -Да Кот-с.Ордена, медали, личная яхта? - Нихт- Балтику 3 мне!.
Не люблю тебя


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 17:35) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: yuri
Куча лизоблюдовых шакалов низко поклонилась . Без малиновых штанов и низких поклонов этот отстой ничего из себя не представлял. Кот уже стоял с огнеметом на холме. Сэр, их докуя этой стаи немощных недоносков!.- Сколько сгорит столько и наше. Шакалы уже ползли , отсталое племя прошлого.. Фойер!.

smile А вот горячо любимый народом премьер - министр Димон Мендель до сих пор не поклонился,потому-что больше любит бадминтон,а не футбол.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:31) #
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online

Куча лизоблюдовых шакалов низко поклонилась . Без малиновых штанов и низких поклонов этот отстой ничего из себя не представлял. Кот уже стоял с огнеметом на холме. Сэр, их докуя этой стаи немощных недоносков!.- Сколько сгорит столько и наше. Шакалы уже ползли , отсталое племя прошлого.. Фойер!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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