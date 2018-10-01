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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Газзаев: Акинфеев – пример того, как надо служить своему отечеству
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России, в составе которой он играл с 2004 года.
"Игорь чётко объяснил свою позицию. Я тоже очень огорчён этим решением. Но мы должны уважать его решение. Я Игоря знаю с 16 лет как ответственного человека, настоящего профессионала. Он был предан своей сборной, настоящий патриот своей страны. Игорь является примером для подражания для нашей молодёжи. Примером того, как надо строить свою карьеру, как надо служить своему отечеству.
Уверен, решение было обдуманным и взвешенным. Это легенда нашего спорта. Я желаю Игорю здоровья и всего наилучшего. Мог ли я представить, что вырастет такая легенда? Человек в 16 лет встал в ворота. Причём в условиях, когда не было газона, а была просто земля. Он фантастически отыграл, уверенно руководил защитниками. Казалось, что ему было 30 лет уже тогда. Не было поводов в нём усомниться. И оборона была в нём уверена, потому что знали, что Акинфеев выручит. Вот это очень важное качество, которое Игорь сохранил и сохраняет его по сей день", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
"Игорь чётко объяснил свою позицию. Я тоже очень огорчён этим решением. Но мы должны уважать его решение. Я Игоря знаю с 16 лет как ответственного человека, настоящего профессионала. Он был предан своей сборной, настоящий патриот своей страны. Игорь является примером для подражания для нашей молодёжи. Примером того, как надо строить свою карьеру, как надо служить своему отечеству.
Уверен, решение было обдуманным и взвешенным. Это легенда нашего спорта. Я желаю Игорю здоровья и всего наилучшего. Мог ли я представить, что вырастет такая легенда? Человек в 16 лет встал в ворота. Причём в условиях, когда не было газона, а была просто земля. Он фантастически отыграл, уверенно руководил защитниками. Казалось, что ему было 30 лет уже тогда. Не было поводов в нём усомниться. И оборона была в нём уверена, потому что знали, что Акинфеев выручит. Вот это очень важное качество, которое Игорь сохранил и сохраняет его по сей день", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
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