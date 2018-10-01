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Валерий Газзаев: Акинфеев – пример того, как надо служить своему отечеству

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал решение вратаря "армейцев" Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России, в составе которой он играл с 2004 года.

"Игорь чётко объяснил свою позицию. Я тоже очень огорчён этим решением. Но мы должны уважать его решение. Я Игоря знаю с 16 лет как ответственного человека, настоящего профессионала. Он был предан своей сборной, настоящий патриот своей страны. Игорь является примером для подражания для нашей молодёжи. Примером того, как надо строить свою карьеру, как надо служить своему отечеству.

Уверен, решение было обдуманным и взвешенным. Это легенда нашего спорта. Я желаю Игорю здоровья и всего наилучшего. Мог ли я представить, что вырастет такая легенда? Человек в 16 лет встал в ворота. Причём в условиях, когда не было газона, а была просто земля. Он фантастически отыграл, уверенно руководил защитниками. Казалось, что ему было 30 лет уже тогда. Не было поводов в нём усомниться. И оборона была в нём уверена, потому что знали, что Акинфеев выручит. Вот это очень важное качество, которое Игорь сохранил и сохраняет его по сей день", - цитирует Газзаева "Чемпионат.сом".
Теги: Газзаев Акинфеев
Сегодня, 18:17
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№2 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 18:55) #
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online

Ничего, на ЧМ 2020 вернутся Игнашевич и Акинфеев
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Он был предан своей сборной, настоящий патриот своей страны. Игорь является примером для подражания для нашей молодёжи. Примером того, как надо строить свою карьеру, как надо служить своему отечеству.
Куча высокопарного дерьма от псины ,вылизывающей жопу хозяину .. ,а человек - просто старался хорошо играть в футбол .


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
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