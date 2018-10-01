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Павел Погребняк: сборной России будет не хватать Акинфеева, он легенда для всей страны

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк, в настоящий момент защищающий цвета екатеринбургского "Урала", поделился мнением о решении голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить карьеру в национальной команде.

"Конечно, Игоря будет не хватать. Он — легенда российского футбола, легенда для всей страны. Ему можно только выразить огромную благодарность и сказать спасибо. Но школа вратарей у нас серьёзная. Если вы видели предыдущие матчи сборной, то вратари у нас в порядке", - цитирует Погребняка "Чемпионат.сом".

Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года и за это время принял участие более чем в 100 матчах национальной команды.
Теги: Погребняк Сборная России
Сегодня, 18:24
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