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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Вячеслав Чанов: Лунёв заслуживает быть преемником Акинфеева
Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о решении Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России.
"Это решение принято Игорем не спонтанно, а взвешенно. Я пока не разговаривал с ним, не хочу трогать перед матчем с "Реалом", но я примерно понимаю причины. С ЦСКА Акинфеев переподписал контракт на четыре года – а там посмотрим.
32 года – лучший возраст для вратаря? Думаю, мы немного неправильно считаем. В истории футбола часто было так, что рано начинающие ребята всё время играют на пределе. Где-то заканчивается нервная энергия. Те, кто начинал позже, как в добрые советские годы, когда место в воротах доверяли в 25 лет, тянули подольше.
На сегодняшней день место в основе сборной заслуживает Лунёв, это видно по игре. Да, он порой ошибается, порой чего-то не хватает. Равноценная ли это замена? В сборной все когда-то начинают. Я знаю характер и манеру игры Лунёва, и на данный момент эти факторы позволяют надеяться. К сожалению, такие, как Акинфеев и Яшин, рождаются не каждый день", - цитирует Чанова "Чемпионат.сом".
"Это решение принято Игорем не спонтанно, а взвешенно. Я пока не разговаривал с ним, не хочу трогать перед матчем с "Реалом", но я примерно понимаю причины. С ЦСКА Акинфеев переподписал контракт на четыре года – а там посмотрим.
32 года – лучший возраст для вратаря? Думаю, мы немного неправильно считаем. В истории футбола часто было так, что рано начинающие ребята всё время играют на пределе. Где-то заканчивается нервная энергия. Те, кто начинал позже, как в добрые советские годы, когда место в воротах доверяли в 25 лет, тянули подольше.
На сегодняшней день место в основе сборной заслуживает Лунёв, это видно по игре. Да, он порой ошибается, порой чего-то не хватает. Равноценная ли это замена? В сборной все когда-то начинают. Я знаю характер и манеру игры Лунёва, и на данный момент эти факторы позволяют надеяться. К сожалению, такие, как Акинфеев и Яшин, рождаются не каждый день", - цитирует Чанова "Чемпионат.сом".
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