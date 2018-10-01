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Вячеслав Чанов: Лунёв заслуживает быть преемником Акинфеева

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о решении Игоря Акинфеева завершить выступления за сборную России.

"Это решение принято Игорем не спонтанно, а взвешенно. Я пока не разговаривал с ним, не хочу трогать перед матчем с "Реалом", но я примерно понимаю причины. С ЦСКА Акинфеев переподписал контракт на четыре года – а там посмотрим.

32 года – лучший возраст для вратаря? Думаю, мы немного неправильно считаем. В истории футбола часто было так, что рано начинающие ребята всё время играют на пределе. Где-то заканчивается нервная энергия. Те, кто начинал позже, как в добрые советские годы, когда место в воротах доверяли в 25 лет, тянули подольше.

На сегодняшней день место в основе сборной заслуживает Лунёв, это видно по игре. Да, он порой ошибается, порой чего-то не хватает. Равноценная ли это замена? В сборной все когда-то начинают. Я знаю характер и манеру игры Лунёва, и на данный момент эти факторы позволяют надеяться. К сожалению, такие, как Акинфеев и Яшин, рождаются не каждый день", - цитирует Чанова "Чемпионат.сом".
Теги: Чанов Лунев Акинфеев Сборная России
Сегодня, 19:16
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№5 Написал: Quincy (Сегодня, 20:32) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ни в коем случае,стране и одного рукожопа Акинфеева хватило,пусть Лунтик будет самим собой
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (2)

Сколько таких Луневых было!? Не довно в Зените был такой же по моему из Греции и где он сейчас!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№3 Написал: Виктор Суслов (Сегодня, 20:24) #
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  •  (2)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ----- https://go2cut.ru/aim
Регистрация: 1.10.2018 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:33) #
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ЛУНЁВ ЗАСЛУЖИВАЕТ БЫТЬ ПРЕЕМНИКОМ АКИНФЕЕВА

это что перешел в зенит сразу заслужил??? да за вратарскую линию я спокоен, у нас много кто заслуживает... просто не все в сильнейшем составе играют!!!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: dreamcatcher (Сегодня, 19:20) #
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Лунев достоин быть Луневым, а не каким-то там преемником.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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