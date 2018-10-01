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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
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Игорь Акинфеев: для меня было честью защищать флаг своей страны, но пора уступить дорогу молодым (28)
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"Унижать тех, благодаря кому получил новый контракт, нельзя" - Черданцев раскритиковал Карреру (44)
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Сергей Прядкин: двери в сборную для Акинфеева всегда открыты
Вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что в сборной России всегда будут рады видеть Игоря Акинфеева.
Голкипер ЦСКА сегодня объявил об уходе из национальной команды, проведя в ней 111 матчей с 2004 по 2018 год.
"Знаю Акинфеева с 2005 года. Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение. Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты", - цитирует Прядкина ТАСС.
Голкипер ЦСКА сегодня объявил об уходе из национальной команды, проведя в ней 111 матчей с 2004 по 2018 год.
"Знаю Акинфеева с 2005 года. Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение. Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты", - цитирует Прядкина ТАСС.
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