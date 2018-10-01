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Сергей Прядкин: двери в сборную для Акинфеева всегда открыты

Вице-президент РФС, президент РПЛ Сергей Прядкин дал понять, что в сборной России всегда будут рады видеть Игоря Акинфеева.

Голкипер ЦСКА сегодня объявил об уходе из национальной команды, проведя в ней 111 матчей с 2004 по 2018 год.

"Знаю Акинфеева с 2005 года. Своей игрой в сборной и футбольном клубе ЦСКА он давно заслуживает почет и уважение. Уверен, что Игорь еще многого добьется. Двери в сборную для него всегда открыты", - цитирует Прядкина ТАСС.
Теги: Прядкин Акинфеев Сборная России
Сегодня, 19:36
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