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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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В Госдуме считают, что Акинфеев заслуживает ордена "За заслуги перед Отечеством"
Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что завершивший карьеру в сборной России Игорь Акинфеев заслуживает высокой государственной награды.
"Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев все же рановато решил уйти из сборной, поспешил… Но если серьезно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела.
Я считаю, что за победы, которые одержала наша сборная с вратарем Акинфеевым, ему нужно вручить орден "За заслуги перед Отечеством" либо другую высокую государственную награду. Кстати, девиз ордена "За заслуги перед Отечеством" – "Польза, честь и слава" - в полной мере характеризует результаты профессионального пути этого спортсмена", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс"
"Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев все же рановато решил уйти из сборной, поспешил… Но если серьезно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела.
Я считаю, что за победы, которые одержала наша сборная с вратарем Акинфеевым, ему нужно вручить орден "За заслуги перед Отечеством" либо другую высокую государственную награду. Кстати, девиз ордена "За заслуги перед Отечеством" – "Польза, честь и слава" - в полной мере характеризует результаты профессионального пути этого спортсмена", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс"
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