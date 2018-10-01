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В Госдуме считают, что Акинфеев заслуживает ордена "За заслуги перед Отечеством"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев считает, что завершивший карьеру в сборной России Игорь Акинфеев заслуживает высокой государственной награды.

"Учитывая обновленное в России пенсионное законодательство, Игорь Акинфеев все же рановато решил уйти из сборной, поспешил… Но если серьезно, то его решение, безусловно, является решением сильного, уверенного человека и большого профессионала своего дела.

Я считаю, что за победы, которые одержала наша сборная с вратарем Акинфеевым, ему нужно вручить орден "За заслуги перед Отечеством" либо другую высокую государственную награду. Кстати, девиз ордена "За заслуги перед Отечеством" – "Польза, честь и слава" - в полной мере характеризует результаты профессионального пути этого спортсмена", - цитирует Свищева "Спорт-Экспресс"
Теги: Акинфеев ЦСКА Сборная России
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№40 Написал: Лимончег (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: Лимончег
И еще напомню что Игорь - обладатель КУЕФА, самого первого еврокубка из всех российских команд

еврокубка это громко сказано,евронедокубка скорее smile А еще ты забыл написать про то что Акинфеев самый пропускающий вратарь сборной

не только сборной, но и ЦСКА, столько сколько Игорек ни один наш вратарь не пропускал...потому что так много матчей не провел laughing
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№39 Написал: Quincy (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лимончег
Акинфеев лучший российский вратарь за всю историю

только в ослиных масштабах и журнала Огонек вместе с Пионерской правдой sweat_smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№38 Написал: Batman (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Буффон,Нойер,Куртуа и тд

Казалось бы причём здесь свинарня? smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№37 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 21:24) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zen-it
Сразу Героя России!!!

да чего там - Заслуженного Героя


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№36 Написал: Quincy (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лимончег
нормальные это какие?

Буффон,Нойер,Куртуа и тд
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№35 Написал: Лимончег (Сегодня, 21:23) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: Лимончег
Вот когда хоть один ваш вратарь 43 матча в ЛЧ проведет, вот тогда и будешь умничать

вот именно что Акинфей там жалом трес все 43 матча,а нормальные вратари там играют и подтверждают свой класс,главное не количество,а качество,так что жуй овес ослег)

нормальные это какие? smile которые авоську из 7 мячей вынимают или в матчах с паоком косячат? smile Акинфеев лучший российский вратарь за всю историю нравится вам мясным это или нет, только у вас горит от успехов ЦСКА и его игроков laughing
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№34 Написал: Batman (Сегодня, 21:22) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
а нормальные вратари там играют и подтверждают свой класс

Знаем - видели. По 8 от Динамо Киев, по 10 от Порту, по СЕМЬ ЗА МАТЧ от Ливерпуля... продолжать можно бесконечно)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№33 Написал: Quincy (Сегодня, 21:22) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лимончег
И еще напомню что Игорь - обладатель КУЕФА, самого первого еврокубка из всех российских команд

еврокубка это громко сказано,евронедокубка скорее smile А еще ты забыл написать про то что Акинфеев самый пропускающий вратарь сборной
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№32 Написал: zen-it Санкт-Петербург (Сегодня, 21:20) #
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Сразу Героя России!!!
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
№31 Написал: Quincy (Сегодня, 21:20) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Лимончег
Вот когда хоть один ваш вратарь 43 матча в ЛЧ проведет, вот тогда и будешь умничать

вот именно что Акинфей там жалом трес все 43 матча,а нормальные вратари там играют и подтверждают свой класс,а вынимать мячи из авоськи дело не хитрое,главное не количество,а качество,так что жуй овес ослег)
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№30 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 21:18) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сразу вспоминается крылатое слово Лаврова
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№29 Написал: Scooter МОСКВА (Сегодня, 21:17) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Batman
Quincy,
Народная память занята цифрами 1-18 и 0-7

забыл 0-0-6 вечный рекорд
Регистрация: 22.02.2013 [жалоба]
№28 Написал: Magmus Домодедово (Сегодня, 21:15) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
мда...страна идиотов...
и правы спортсмены неоднократно выигрывавшие ЧМ, ЧЕ и олимпиады...
мало того что им (футболёрам нашим) за поражение в 1/4 финала заслуженных мастеров спорта дали, так теперь медалями и орденами за заслуги перед отечеством теперь награждают...


--------------------
даешь fair play!
Регистрация: 14.10.2008 [жалоба]
№27 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 21:14) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
В Госдуме считают, что Акинфеев заслуживает ордена "За заслуги перед Отечеством"

Думаю, подобные вопросы правильно ставить лет через 10-15.
"Большое видится на расстоянье


--------------------
Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:11) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Не надо этой ерунды.


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№25 Написал: Nigol Москва (Сегодня, 21:10) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
«Динамо К»

А ты сравни!
Регистрация: 10.03.2013 [жалоба]
№24 Написал: Лимончег (Сегодня, 21:09) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Цитата: Batman
Quincy,
Не вручат и хер с ними, в народной памяти останется НОГА АКИНФЕЕВА smile

В народной памяти останется на века цифра 43,а копыто Конифееваа кроме смеха ничего не вызывает,все же понимают что на дурака отбит пенальти,а вот полную авоську Акинфеева можно увековечить с цифрой 43))

Вот когда хоть один ваш вратарь 43 матча в ЛЧ проведет, вот тогда и будешь умничать smile И еще напомню что Игорь - обладатель КУЕФА, самого первого еврокубка из всех российских команд и титулов у него побольше, чем у всех ваших лузеров вместе взятых smile
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№23 Написал: Quincy (Сегодня, 21:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Народная память занята конечпоками

два раза по 6:0,Самая крупная победа в дерби
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№22 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 21:01) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Динамо К»
А может быть лучше вместо ордена подарить ему абонемент на пару сроков в госдуру? smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№21 Написал: Batman (Сегодня, 21:00) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Народная память занята цифрами 1-18 и 0-7
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№20 Написал: Quincy (Сегодня, 20:55) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Quincy,
Не вручат и хер с ними, в народной памяти останется НОГА АКИНФЕЕВА smile

В народной памяти останется на века цифра 43,а копыто Конифееваа кроме смеха ничего не вызывает,все же понимают что на дурака отбит пенальти,а вот полную авоську Акинфеева можно увековечить с цифрой 43))
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№19 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:51) #
  • -4
  •  (8)

Цитата: RenarTickle
Во дают... Мало им наград за победу над полумёртвыми испанцами... Так им ещё орденов подавай, этим зажравшимся мильонщикам! А ленточка для медальки на шее-то не треснет, не?

Смотри, дядя, щас стая лизоблюдовых шакалов минусов наставит. Им же невдомек , что они родились только вчера)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№18 Написал: Batman (Сегодня, 20:51) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Quincy,
Не вручат и хер с ними, в народной памяти останется НОГА АКИНФЕЕВА smile
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№17 Написал: Quincy (Сегодня, 20:49) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Цитата: Quincy
Орден лузера- рукожопа?!

Торжественно вручат Филимонову и Селихову, за семёру за матч ?

А если не вручат,опять к тетке в Лукоморье укатишь? smile
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№16 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 20:48) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Во дают... Мало им наград за победу над полумёртвыми испанцами... Так им ещё орденов подавай, этим зажравшимся мильонщикам! А ленточка для медальки на шее-то не треснет, не?
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№15 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 20:45) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Черный Лис
Идиоты. Государственные награды не раздают направо и налево, тем более за деятельность, никак не связанную с государством...


Немного сейчас найдётся в России граждан, достойных этого ордена более Акинфеева.
Своей игрой за сборную, он делан нас счастливее.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№14 Написал: Batman (Сегодня, 20:45) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Quincy
Орден лузера- рукожопа?!

Торжественно вручат Филимонову и Селихову, за семёру за матч ?
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№13 Написал: honey (Сегодня, 20:45) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
как говорится, вот нах*я?
Для чего?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 20:36) #
  • +3
  •  (11)

Цитата: Volodia379
махом обесценились благода smirk ря нашим футболистам


А не благодаря нашим чиновникам, раздающим эти награды?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№11 Написал: Черный Лис (Сегодня, 20:29) #
  • -4
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
Идиоты. Государственные награды не раздают направо и налево, тем более за деятельность, никак не связанную с государством...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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