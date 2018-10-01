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Георгий Щенников пропустит не менее трёх недель

У защитника ЦСКА Георгия Щенникова произошёл рецидив травмы паха. Защитник пропустит около трёх недель.

Однако не исключено, что игроку может потребоваться операция.

В случае оперативного вмешательства сроки восстановления футболиста значительно увеличатся. Из-за травмы Щенников точно пропустит ближайшие матчи ЦСКА: с "Реалом" — в Лиге чемпионов, "Локомотивом" и "Анжи" — в РПЛ, а также с "Тюменью" — в Кубке России.

В последний раз 27-летний Щенников выходил на поле 18 августа в матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".

"Чемпионат.сом"
Теги: Щенников
Сегодня, 21:48
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№1 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 22:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
Здоровья, Жора.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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