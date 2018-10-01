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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Георгий Щенников пропустит не менее трёх недель
У защитника ЦСКА Георгия Щенникова произошёл рецидив травмы паха. Защитник пропустит около трёх недель.
Однако не исключено, что игроку может потребоваться операция.
В случае оперативного вмешательства сроки восстановления футболиста значительно увеличатся. Из-за травмы Щенников точно пропустит ближайшие матчи ЦСКА: с "Реалом" — в Лиге чемпионов, "Локомотивом" и "Анжи" — в РПЛ, а также с "Тюменью" — в Кубке России.
В последний раз 27-летний Щенников выходил на поле 18 августа в матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
"Чемпионат.сом"
Однако не исключено, что игроку может потребоваться операция.
В случае оперативного вмешательства сроки восстановления футболиста значительно увеличатся. Из-за травмы Щенников точно пропустит ближайшие матчи ЦСКА: с "Реалом" — в Лиге чемпионов, "Локомотивом" и "Анжи" — в РПЛ, а также с "Тюменью" — в Кубке России.
В последний раз 27-летний Щенников выходил на поле 18 августа в матче 4-го тура чемпионата России с тульским "Арсеналом".
"Чемпионат.сом"
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