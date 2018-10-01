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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Президент "Анжи" не слышал о намерении Лории вернуть задолженность в 4,5 млн рублей
Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал информацию о том, что грузинский вратарь Гиорги Лория обратился в РФС с просьбой помочь вернуть 4,5 млн рублей, которые ему должен махачкалинский клуб.
"Не слышал об этом. По-моему, вопрос был закрыт. Не могу утверждать. Этот вопрос был за предыдущим генеральным директором.
Лорию я видел в Самаре в подтрибунном помещении и он мне ничего не говорил", - цитирует Кадиева Sport24.
"Не слышал об этом. По-моему, вопрос был закрыт. Не могу утверждать. Этот вопрос был за предыдущим генеральным директором.
Лорию я видел в Самаре в подтрибунном помещении и он мне ничего не говорил", - цитирует Кадиева Sport24.
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