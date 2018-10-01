Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
18:02
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Андрей Тихонов: замена в концовке - это моя ошибка
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов после поражения в Казани от "Рубина" (1:2) в 9-м туре чемпионата России отметил, что ошибся с заменой на последних минутах.
- Если есть вопросы, то спрашивайте.
- Почему вышел Конюхов, а не Рыжиков?
- Рыжиков пропустил определенное количество голов. Плюс я не знаю психологически тяжело или легко было бы играть Рыжикову против "Рубина".
- Что произошло на последних минутах?
- Эта замена - моя ошибка. Зотов набегался. Я думал закрыть фланг, чтобы не было подач. Но Тигиев сначала неудачно пошел в обводку, а потом еще и сфолил. Это моя ошибка. Ребята старались, бились. Ребята, наверное, тоже думают, что это моя ошибка. Но это спорт.
"Спорт-Экспресс"
- Если есть вопросы, то спрашивайте.
- Почему вышел Конюхов, а не Рыжиков?
- Рыжиков пропустил определенное количество голов. Плюс я не знаю психологически тяжело или легко было бы играть Рыжикову против "Рубина".
- Что произошло на последних минутах?
- Эта замена - моя ошибка. Зотов набегался. Я думал закрыть фланг, чтобы не было подач. Но Тигиев сначала неудачно пошел в обводку, а потом еще и сфолил. Это моя ошибка. Ребята старались, бились. Ребята, наверное, тоже думают, что это моя ошибка. Но это спорт.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.