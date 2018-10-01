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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Курбан Бердыев: Акинфеев правильно сделал, что ушел на пике
Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что уход Игоря Акинфеева из сборной России дает шанс вратарям побороться за место в национальной команде.
– Мы рады, что четыре игрока вызваны в сборную России, – сказал Бердыев. – Я думаю, что вызовут и легионеров. Но у нас 4-5 игроков уезжают и мы не сможем наиграть ни оборону, ни атаку, а это важно.
– Завершение карьеры в сборной Игоря Акинфеева – дополнительная мотивация для вратарей?
– Спасибо Акинфееву. Столько лет быть первым – это психологическая нагрузка и он ее выдержал. Ушел на пике – это правильно. Сейчас будет конкуренция за место в воротах сборной, потому что там есть целая плеяда голкиперов. Это стимул для каждого вратаря, в том числе и для вратарей "Рубина".
"Спорт-Экспресс"
– Мы рады, что четыре игрока вызваны в сборную России, – сказал Бердыев. – Я думаю, что вызовут и легионеров. Но у нас 4-5 игроков уезжают и мы не сможем наиграть ни оборону, ни атаку, а это важно.
– Завершение карьеры в сборной Игоря Акинфеева – дополнительная мотивация для вратарей?
– Спасибо Акинфееву. Столько лет быть первым – это психологическая нагрузка и он ее выдержал. Ушел на пике – это правильно. Сейчас будет конкуренция за место в воротах сборной, потому что там есть целая плеяда голкиперов. Это стимул для каждого вратаря, в том числе и для вратарей "Рубина".
"Спорт-Экспресс"
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