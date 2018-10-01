Низкий уровень игры и судейства, приближение отставки Тихонова. Волжское дерби уже не то

Нестандартный подход от Тихонова

Фото: РИА Новости

Молло - надежда "Крыльев", но в одиночку ему не справиться

Конюхов или Рыжиков? Пока что не тащит ни тот, ни другой

Фото: Официальный сайт ФК "Крылья Советов"

"Крылья" продолжают играть без мысли в атаке и с отсутствием комбинационного футбола как класса

"Рубин" не сильно ярче "Крыльев", но свои моменты он реализует с высоким процентом

Фото: Официальный сайт ФК "Рубин"

"Казанцы" испытывают трудности, если им противостоит соперник, похожий на них самих

Левников допустил две результативные ошибки. Хорошо, что голы Подберезкина и Азмуна спасли судью от большого скандала

"Рубин" не проигрывает в шести последних матчах, "Крылья" терпят очередное поражение

"Рубин" и "Крылья Советов" встретились друг с другом в первый день октября, но настоящей зарубы из этого не вышло. Хотя концовка была зрелищной и интересной.рассказывает о том, чего не хватило новому волжскому дерби, о том, чего не заметил Левников, и о том, почему Тихонов все ближе к увольнению из самарского клуба.Многие тренеры любят выставить в основе игроков, которые будут играть против своей бывшей команды, но Тихонов сегодня показал, что он к этому числу не относится. Из шести экс-"рубиновцев" в составе "Крыльев" оказался лишь один - Канунников. Корниленко и Шейдаев остались в запасе вполне предсказуемо, Бурлак не попал в заявку, поскольку он нынче травмирован. Но появление Рыжикова и Ткачука ведь ожидалось, а Андрей Валерьевич взял и принял другое решение. Хотя и не скажешь, что оно было сенсационным. Все-таки Рыжиков пропустил семь голов в двух последних матчах, а Молло по сравнению с Ткачуком выглядит перспективнее и интереснее.Французский полузащитник впервые после возвращения в Самару начал игру с первых минут. Нельзя сказать, что он особо ярко блеснул своим мастерством, но нужно учесть, что невыразительно выглядела вся команда. Тем не менее, в первом тайме он был одним из немногих, кто пытался обострить атаки гостей. К сожалению для него, партнеры не всегда понимали его замысла и не всегда могли отдать ему точную передачу в ответ. Но своими личными усилиями Йоан заработал на себе несколько фолов, и после одного из назначенных штрафных у ворот "Рубина" было опасно. А после перерыва он принял активное участие в голевом эпизоде, получив скидку от Канунникова и выполнив нацеленную подачу в штрафную. Далее в его игре наступил спад, но опять-таки подсели все игроки "Крыльев".В распоряжении Тихонова неплохая вратарская бригада, но по состоянию на 1 октября мы вынуждены констатировать, что ни один вратарь не играет надежно. Ошибки Рыжикова в четырех пропущенных от "Арсенала" и в трех от "Краснодара" имели место быть. Ошибки Конюхова имели место быть сегодня. Евгений поймал все те удары, которые летели прямо в него и были не самыми сильными. В голах Подберезкина и Азмуна напрямую его обвинить сложно, но, скажем так, свою команду он не спас. И все бы ничего, но в самой концовке волжского дерби он допустил грубейшую ошибку, которая должна была заканчиваться красной карточкой Надсону и пенальти в ворота "Крыльев". Конюхову повезло, что Левников не заметил нарушения правил, но пропущенный гол на последних секундах вернул в матч справедливость. А главное, что теперь Тихонову вновь нужно серьезно думать над тем, кому доверить последний рубеж в следующей встрече.Активность Молло - это, безусловно, хорошо, но общая картина действий "самарцев" на чужой половине поля поистине удручает. Подопечные Тихонова крайне слабо комбинируют друг с другом, передвигаются на низких скоростях и, кажется, не особо понимают, что им нужно делать с мячом и без него. Эти проблемы появились не сегодня, они преследуют "Крылья" на протяжении всего сезона. Но Андрею Валерьевичу по-прежнему никак не удается их решить. Объективно говоря, за исключением голевой атаки у его команды впереди был абсолютно беспросветный голяк. Возможно, сказывается обилие в составе игроков разрушительного плана. Возможно, Тихонов просит своих футболистов меньше рисковать и играть надежнее. В любом случае из раза в раз мы наблюдаем, как "Крылья" проваливают игру в атаке и с большим трудом находят возможность забить. Главному тренеру нужно что-то менять, если он, конечно, не хочет, чтобы поменяли его.Мы много поговорили о самарском клубе, поэтому давайте сместим акцент в сторону "казанцев". Они сегодня не впечатлили искрометной игрой, но видно, что они неплохо выполняют тренерскую установку. Количество опасных моментов у ворот "Рубина" было сведено к минимуму. Пропущенный гол стал следствием единичной ошибки, которую, пожалуй, логичнее всего записать на счет Устинова, давшего сделать подачу Молло, и на счет Байрамяна, не сумевшего накрыть удар-прострел Чичерина. В остальном упрекнуть защитников не в чем. Можно разве что немножко покритиковать Ивана Коновалова, который иногда неуверенно выбивал мяч, но давайте спишем это на его молодость.Группа игроков атаки "Рубина" не обладает разрывной мощью, но гораздо важнее, что она готова реализовывать создаваемые моменты. До первого гола у хозяев практически не было шансов забить, но как только появился перехват в центре поля, как только "казанцы" получили свободные зоны, они тут же ими воспользовались, быстро довели мяч до чужой штрафной и хладнокровно открыли счет. И вряд ли сильно важно, кто именно разогнал молниеносную атаку. Важно, что каждый футболист сделал ровно то, что от него требовалось.Во втором тайме, конечно, команда Бердыева могла бы не откладывать решение вопроса до последней минуты, а потому настало время предъявить ей и некоторые претензии. "Рубин" совершил много потенциально голевых подходов, но по-настоящему серьезных моментов создал маловато. Реализовывать их нужно было с той же уверенностью, что и в первой половине встречи, но этого сделано не было. Как итог - нервная концовка и близость ничьи в победном по сценарию и по характеру матче.Впрочем, в игре с "Крыльями" вскрылась известная проблема "Рубина" - ему очень тяжело играть против команды, которая старается действовать в таком же оборонительном стиле, как и он сам. "Самарцы" действительно не предоставляли "казанцам" свободных зон и своей абсолютной нерискованностью в атаке лишали их возможности провести быструю контратаку. Хорошо, что в концовке Устинов весьма кстати заработал штрафной, и подача со стандарта вкупе с высокой плотностью игроков в чужой штрафной привели к забитому голу. Курбану Бекиевичу нужно еще поработать над тем, как взламывать соперника, уделяющего большое внимание защите.Первый эпизод не столь однозначный, но на повторе складывается ощущение, что в моменте с голом "Крыльев" Канунников находился в небольшом офсайде. Если бы данное взятие ворот было отменено, уверен, никто бы не удивился. Вторая же ошибка Левникова является просто вопиющей, поскольку он не заметил, что Надсон на последней минуте основного времени выбил мяч из пустых ворот рукой. Другого мнения здесь просто не может быть - чистый пенальти и, скорее всего (на усмотрение арбитра), красная карточка защитника. Не выражаю пристрастий ни к одной команде, но действительно хорошо, что матч закончился победой "Рубина", и об этих судейских решениях будут вспоминать намного меньше.Подытоживая рассказ о сегодняшнем дерби, хочется напомнить, что казанский клуб продолжает свою беспроигрышную серию, которая длится уже более полутора месяцев. "Рубин" поступательно движется вперед, что наверняка радует и тренерский штаб, и болельщиков, и самих игроков. А вот в "Крыльях" ситуация абсолютно иная. В Самаре все больше нарастает ком неудачных результатов, который провоцирует недовольство фанатов. Пока что это не приводит к серьезным решениям по отношению к главному тренеру, но, как мы говорили выше, Андрею Тихонову нужно что-то кардинально менять, если он не хочет, чтобы поменяли его самого.