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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Провалы «Зенита» и «Спартака». Сборная неудачников 8 тура
Два самых популярных клуба страны потерпели поражения при разных обстоятельствах, но делегировали в сборную неудачников одинаковое количество игроков. Кого именно – в традиционном материале Rusfootball.info.
В этом туре вратари не привозили голов на ровном месте, но подменявшему травмированного Юрченко голкиперу «Енисея» не стоит проигрывать верховую борьбу в своей вратарской.
Игорь Смольников («Зенит»)
Петербуржцы торопились в большинстве забить победный гол, но Игорь в этой спешке потерял мяч, побежал исправлять свою ошибку, но уступил забег Гиголаеву и сфолил на нём в штрафной. Есть первое поражение «Зенита» в чемпионате.
Тони Шуньич («Динамо»)
Ари просто поиздевался над превосходящим в габаритах динамовским защитником, дважды выиграв у него борьбу в эпизоде с первым голом. После перерыва Шуньича дважды дёрнул на фланге Вандерсон, автор голевого навеса на третий гол.
Родолфо («Ахмат»)
Рашид Рахимов выражал недовольство судейством, но грозненцы, скорее всего, увезли бы с «РЖД Арены» турнирный балл, если бы бразилец воспользовался своей форой и не проиграл «свой» мяч Эдеру.
Сальваторе Боккетти («Спартак»)
Нерасчётливый выброс итальянца на Зуева привёл к некогда классической ситуации для «Спартака», а впоследствии и к поражению красно-белых.
Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Злопыхатели подсчитали, что все 10 навесов Дмитрия оказались неточными. Замысел Карреры, передвинувшего Мельгарехо с его оптимальной позиции, остался загадкой.
Юрий Афонин («Оренбург»)
Игроки хозяев не раз требовали пенальти от Безбородова, но «армейцы» сумели избежать ударов шипами в голову в своей штрафной, а, следовательно, 11-метровых и пропущенных голов.
Далер Кузяев («Зенит»)
Гол в свои ворота или угловой? Ответ очевиден для всех, но Далер не просчитал риски и вместо простого выноса мяча отдал его сопернику, который чуть ли не в первой позиционной атаке сравнял счёт.
Олег Шатов («Зенит»)
При Шатове «Зенит» не пропускал, но замена Олега уже в перерыве многое говорит об уровне его активности на поле. Олег совершенно потерялся на правом фланге, куда начал привлекаться в этом сезоне, и никак не помог команде, которая испытывала явный кризис идей и качества.
Александр Самедов («Спартак»)
Схожие слова можно сказать и про спартаковского правого полузащитника (на схеме Олега мы условно расположили левее). Похоже, нынешний Самедов способен лишь закрыть позицию на поле, но не помочь вскрыть оборону соперника.
Игроки выигравших команд редко попадают в нашу рубрику, но здесь выбора не было. Во-первых, Владимир не забил из такой позиции (офсайда не было).
Во-вторых, его прямой конкурент за место в составе Андрей Панюков сделал дубль и принёс команде победу. Будет ли кто-то удивлён отправке Ильина на скамейку?
Итальянец поменял схему, но не игру команды, и продолжил раскалывать болельщиков «Спартака» на 2 лагеря. Пока большинство фанатов проклинает Назарова, Рабинера, Егорова и Алланазарова, поддерживает тренера, но некоторые начали покидать стадион ещё до окончания игры.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: «СЭ»
Вратарь: Юрий Нестеренко («Енисей»)
В этом туре вратари не привозили голов на ровном месте, но подменявшему травмированного Юрченко голкиперу «Енисея» не стоит проигрывать верховую борьбу в своей вратарской.
Защитники:
Игорь Смольников («Зенит»)
Петербуржцы торопились в большинстве забить победный гол, но Игорь в этой спешке потерял мяч, побежал исправлять свою ошибку, но уступил забег Гиголаеву и сфолил на нём в штрафной. Есть первое поражение «Зенита» в чемпионате.
Тони Шуньич («Динамо»)
Ари просто поиздевался над превосходящим в габаритах динамовским защитником, дважды выиграв у него борьбу в эпизоде с первым голом. После перерыва Шуньича дважды дёрнул на фланге Вандерсон, автор голевого навеса на третий гол.
Родолфо («Ахмат»)
Рашид Рахимов выражал недовольство судейством, но грозненцы, скорее всего, увезли бы с «РЖД Арены» турнирный балл, если бы бразилец воспользовался своей форой и не проиграл «свой» мяч Эдеру.
Сальваторе Боккетти («Спартак»)
Нерасчётливый выброс итальянца на Зуева привёл к некогда классической ситуации для «Спартака», а впоследствии и к поражению красно-белых.
Они вернулись pic.twitter.com/kJ0GScyReg— #ВГИК (@vgikofficial) September 30, 2018
Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Злопыхатели подсчитали, что все 10 навесов Дмитрия оказались неточными. Замысел Карреры, передвинувшего Мельгарехо с его оптимальной позиции, остался загадкой.
Полузащитники:
Юрий Афонин («Оренбург»)
Игроки хозяев не раз требовали пенальти от Безбородова, но «армейцы» сумели избежать ударов шипами в голову в своей штрафной, а, следовательно, 11-метровых и пропущенных голов.
Далер Кузяев («Зенит»)
Гол в свои ворота или угловой? Ответ очевиден для всех, но Далер не просчитал риски и вместо простого выноса мяча отдал его сопернику, который чуть ли не в первой позиционной атаке сравнял счёт.
Олег Шатов («Зенит»)
При Шатове «Зенит» не пропускал, но замена Олега уже в перерыве многое говорит об уровне его активности на поле. Олег совершенно потерялся на правом фланге, куда начал привлекаться в этом сезоне, и никак не помог команде, которая испытывала явный кризис идей и качества.
Александр Самедов («Спартак»)
Схожие слова можно сказать и про спартаковского правого полузащитника (на схеме Олега мы условно расположили левее). Похоже, нынешний Самедов способен лишь закрыть позицию на поле, но не помочь вскрыть оборону соперника.
Нападающий: Владимир Ильин («Урал»)
Игроки выигравших команд редко попадают в нашу рубрику, но здесь выбора не было. Во-первых, Владимир не забил из такой позиции (офсайда не было).
Во-вторых, его прямой конкурент за место в составе Андрей Панюков сделал дубль и принёс команде победу. Будет ли кто-то удивлён отправке Ильина на скамейку?
Тренер: Массимо Каррера («Спартак»)
Итальянец поменял схему, но не игру команды, и продолжил раскалывать болельщиков «Спартака» на 2 лагеря. Пока большинство фанатов проклинает Назарова, Рабинера, Егорова и Алланазарова, поддерживает тренера, но некоторые начали покидать стадион ещё до окончания игры.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Фото: «СЭ»
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