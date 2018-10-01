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Кто главный неудачник тура?



 

Провалы «Зенита» и «Спартака». Сборная неудачников 8 тура

Два самых популярных клуба страны потерпели поражения при разных обстоятельствах, но делегировали в сборную неудачников одинаковое количество игроков. Кого именно – в традиционном материале Rusfootball.info.

Провалы «Зенита» и «Спартака». Сборная неудачников 8 тура


Вратарь: Юрий Нестеренко («Енисей»)

В этом туре вратари не привозили голов на ровном месте, но подменявшему травмированного Юрченко голкиперу «Енисея» не стоит проигрывать верховую борьбу в своей вратарской.

Защитники:


Игорь Смольников («Зенит»)

Петербуржцы торопились в большинстве забить победный гол, но Игорь в этой спешке потерял мяч, побежал исправлять свою ошибку, но уступил забег Гиголаеву и сфолил на нём в штрафной. Есть первое поражение «Зенита» в чемпионате.

Тони Шуньич («Динамо»)

Ари просто поиздевался над превосходящим в габаритах динамовским защитником, дважды выиграв у него борьбу в эпизоде с первым голом. После перерыва Шуньича дважды дёрнул на фланге Вандерсон, автор голевого навеса на третий гол.

Родолфо («Ахмат»)

Рашид Рахимов выражал недовольство судейством, но грозненцы, скорее всего, увезли бы с «РЖД Арены» турнирный балл, если бы бразилец воспользовался своей форой и не проиграл «свой» мяч Эдеру.

Сальваторе Боккетти («Спартак»)

Нерасчётливый выброс итальянца на Зуева привёл к некогда классической ситуации для «Спартака», а впоследствии и к поражению красно-белых.



Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Злопыхатели подсчитали, что все 10 навесов Дмитрия оказались неточными. Замысел Карреры, передвинувшего Мельгарехо с его оптимальной позиции, остался загадкой.

Полузащитники:


Юрий Афонин («Оренбург»)

Игроки хозяев не раз требовали пенальти от Безбородова, но «армейцы» сумели избежать ударов шипами в голову в своей штрафной, а, следовательно, 11-метровых и пропущенных голов.

Далер Кузяев («Зенит»)

Гол в свои ворота или угловой? Ответ очевиден для всех, но Далер не просчитал риски и вместо простого выноса мяча отдал его сопернику, который чуть ли не в первой позиционной атаке сравнял счёт.

Олег Шатов («Зенит»)

При Шатове «Зенит» не пропускал, но замена Олега уже в перерыве многое говорит об уровне его активности на поле. Олег совершенно потерялся на правом фланге, куда начал привлекаться в этом сезоне, и никак не помог команде, которая испытывала явный кризис идей и качества.

Александр Самедов («Спартак»)

Схожие слова можно сказать и про спартаковского правого полузащитника (на схеме Олега мы условно расположили левее). Похоже, нынешний Самедов способен лишь закрыть позицию на поле, но не помочь вскрыть оборону соперника.

Нападающий: Владимир Ильин («Урал»)

Игроки выигравших команд редко попадают в нашу рубрику, но здесь выбора не было. Во-первых, Владимир не забил из такой позиции (офсайда не было).



Во-вторых, его прямой конкурент за место в составе Андрей Панюков сделал дубль и принёс команде победу. Будет ли кто-то удивлён отправке Ильина на скамейку?

Тренер: Массимо Каррера («Спартак»)

Итальянец поменял схему, но не игру команды, и продолжил раскалывать болельщиков «Спартака» на 2 лагеря. Пока большинство фанатов проклинает Назарова, Рабинера, Егорова и Алланазарова, поддерживает тренера, но некоторые начали покидать стадион ещё до окончания игры.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: «СЭ»
Теги: Сборная тура Зенит Спартак
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