Руслан Камболов: почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону – нет?!

Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после сегодняшнего матча 9-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) признался, что недоволен работой главного судьи Кирилла Левникова.– Мне показалось, что там была чистая рука. Я стоял по прямой и мне видно было. Вроде бы кто-то из наших смотрел эпизод уже после игры и сказали, что это точно был пенальти и чистое удаление. Судья говорил, что мяч попал в тело. Он в очередной раз подтверждает свою квалификацию. Тоже самое было в матче с "Ростовом". Почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону – нет?! Все судьи по-разному трактуют схожие моменты. Я не знаю отчего это зависит.– Конечно. Это очень важная победа. Да, что-то не получалось. Но сегодня на поле была команда. Мы бились и боролись друг за друга и верили, что можем вырвать победу.