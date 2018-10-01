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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Руслан Камболов: почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону – нет?!
Полузащитник "Рубина" Руслан Камболов после сегодняшнего матча 9-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" (2:1) признался, что недоволен работой главного судьи Кирилла Левникова.
– Мне показалось, что там была чистая рука. Я стоял по прямой и мне видно было. Вроде бы кто-то из наших смотрел эпизод уже после игры и сказали, что это точно был пенальти и чистое удаление. Судья говорил, что мяч попал в тело. Он в очередной раз подтверждает свою квалификацию. Тоже самое было в матче с "Ростовом". Почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону – нет?! Все судьи по-разному трактуют схожие моменты. Я не знаю отчего это зависит.
– Такая победа в концовке дает какие-то дополнительные эмоции?
– Конечно. Это очень важная победа. Да, что-то не получалось. Но сегодня на поле была команда. Мы бились и боролись друг за друга и верили, что можем вырвать победу.
"БИЗНЕС Online"
– Мне показалось, что там была чистая рука. Я стоял по прямой и мне видно было. Вроде бы кто-то из наших смотрел эпизод уже после игры и сказали, что это точно был пенальти и чистое удаление. Судья говорил, что мяч попал в тело. Он в очередной раз подтверждает свою квалификацию. Тоже самое было в матче с "Ростовом". Почему на мне такие пенальти назначают, а в другую сторону – нет?! Все судьи по-разному трактуют схожие моменты. Я не знаю отчего это зависит.
– Такая победа в концовке дает какие-то дополнительные эмоции?
– Конечно. Это очень важная победа. Да, что-то не получалось. Но сегодня на поле была команда. Мы бились и боролись друг за друга и верили, что можем вырвать победу.
"БИЗНЕС Online"
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