Джон Терри: с удовольствием был гостем на матче "Спартака"

Бывший капитан "Челси" Джон Терри поделился впечатлениями от посещения игры 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (0:1)."С удовольствием был гостем на матче "Спартака", - написал в Инстаграме Терри.Напомним, ранее Терри отказался подписывать со "Спартаком" контракт, за что позже извинился.