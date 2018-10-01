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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Джон Терри: с удовольствием был гостем на матче "Спартака"
Бывший капитан "Челси" Джон Терри поделился впечатлениями от посещения игры 9-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (0:1).
"С удовольствием был гостем на матче "Спартака", - написал в Инстаграме Терри.
Напомним, ранее Терри отказался подписывать со "Спартаком" контракт, за что позже извинился.
"С удовольствием был гостем на матче "Спартака", - написал в Инстаграме Терри.
Напомним, ранее Терри отказался подписывать со "Спартаком" контракт, за что позже извинился.
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