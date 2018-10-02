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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Арбитражный суд рассмотрит жалобу "Динамо" о незаконности пункта в контракте Ташаева
Девятый арбитражный апелляционный суд 23 октября рассмотрит жалобу ВФСО "Динамо" на решение об отказе признать недействительным пункт трудового договора ФК "Динамо-Москва" с футболистом Александром Ташаевым о выплате компенсации за игрока, говорится в картотеке арбитражных дел.
Истец оспаривает решение об отказе признать недействительным пункт трудового договора ФК "Динамо" с Александром Ташаевым о выплате компенсации за игрока.
Заявитель обжаловал в апелляции решение столичного арбитража от 14 августа. в оспариваемом пункте контракта говорится, что "в случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются".
Речь идет о компенсации в размере 1,5 миллиона евро, которую спортсмен должен выплатить в пользу работодателя (ФК "Динамо") при досрочном расторжении трудового договора по инициативе работника (футболиста). Согласно контракту, в случае осуществления указанной компенсации, клуб утрачивает право на получение любых иных выплат.
Как следует из материалов дела, Ташаев перевел футбольному клубу предусмотренные контрактом денежные средства в размере более 110 миллионов рублей. 24-летний полузащитник на данный момент является игроком "Спартака". С 2011 года он выступал за дубль московского "Динамо", а с 2014-го – за основной состав команды. За это время он провел 79 матчей и забил 9 мячей.
РАПСИ
Истец оспаривает решение об отказе признать недействительным пункт трудового договора ФК "Динамо" с Александром Ташаевым о выплате компенсации за игрока.
Заявитель обжаловал в апелляции решение столичного арбитража от 14 августа. в оспариваемом пункте контракта говорится, что "в случае выплаты указанной суммы спортивные и иные санкции к футболисту не применяются".
Речь идет о компенсации в размере 1,5 миллиона евро, которую спортсмен должен выплатить в пользу работодателя (ФК "Динамо") при досрочном расторжении трудового договора по инициативе работника (футболиста). Согласно контракту, в случае осуществления указанной компенсации, клуб утрачивает право на получение любых иных выплат.
Как следует из материалов дела, Ташаев перевел футбольному клубу предусмотренные контрактом денежные средства в размере более 110 миллионов рублей. 24-летний полузащитник на данный момент является игроком "Спартака". С 2011 года он выступал за дубль московского "Динамо", а с 2014-го – за основной состав команды. За это время он провел 79 матчей и забил 9 мячей.
РАПСИ
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