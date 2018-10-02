Хорен Байрамян: мы счастливы, что смогли додавить "Крылья"

Полузащитник "Рубина" Хорен Байрамян поделился впечатлениями от матча РПЛ с "Крыльями Советов" (2:1)."Мы у своих ворот почти ничего не дали создать. Да, пропустили один момент. Видимо, из раздевалки вышли и потеряли концентрацию на секунду. Слава богу, что ребята додавили и мы сумели выиграть, взяли очень важные три очка.Гол Канунникова и игра защитника рукой? По поводу гола показалось, что был офсайд. Но это нам показалось, а игрокам "Крыльев" так не показалось. Мы все это посмотрим на повторах.Что касается игры рукой, то со скамейки запасных не так хорошо видно, обзор не тот. Ребята спорили, значит, им видно лучше. Но раз судья не поставил пенальти, значит, не поставил", – сказал Байрамян.