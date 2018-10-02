Зе Луиш скучает по Андрею Ещенко

Форвард "Спартака" Зе Луиш скучает по одноклубнику Андрею Ещенко, который был отстранен от первой команды за лайк, поставленный под стихотворением, критикующим главного тренера команды."Очень скучаю по тебе", - написал Зе Луиш в комментариях к посту Ещенко в Инстаграме.