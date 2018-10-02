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Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Временных слота теперь два, но российские клубы все равно играют до полуночи. Господа из УЕФА, в чем логика?
Временных слота теперь два, но российские клубы все равно играют до полуночи. Господа из УЕФА, в чем логика?
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Иржи Ярошик: уход Акинфеева из сборной должен положительно повлиять на ЦСКА перед матчем с "Реалом"
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Филип Уремович: с такими результатами мы можем надеяться на попадание в Лигу Европы. Может даже в Лигу чемпионов (2)
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Зе Луиш скучает по Андрею Ещенко
Форвард "Спартака" Зе Луиш скучает по одноклубнику Андрею Ещенко, который был отстранен от первой команды за лайк, поставленный под стихотворением, критикующим главного тренера команды.
"Очень скучаю по тебе", - написал Зе Луиш в комментариях к посту Ещенко в Инстаграме.
"Очень скучаю по тебе", - написал Зе Луиш в комментариях к посту Ещенко в Инстаграме.
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