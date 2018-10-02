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Зе Луиш скучает по Андрею Ещенко

Форвард "Спартака" Зе Луиш скучает по одноклубнику Андрею Ещенко, который был отстранен от первой команды за лайк, поставленный под стихотворением, критикующим главного тренера команды.

"Очень скучаю по тебе", - написал Зе Луиш в комментариях к посту Ещенко в Инстаграме.

Зе Луиш скучает по Андрею Ещенко
Теги: Спартак Зе Луиш Ещенко
Сегодня, 08:44
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3
(1)
№3 Написал: utekay Россия (Сегодня, 10:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Негр должен поддержать подружку и лайкнуть


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№2 Написал: Hazar1950 (Сегодня, 09:52) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Анжи»
Звучит двусмысленно...
Регистрация: 1.05.2011 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 08:56) #
  • -4
  •  (4)

У кота скатилась слеза . Он не был лишен сентиментальности и тщеславия заодно. Танцуем грустную ламбаду все! Свиньи и черные и розовые , сцепив копыты шли по кругу виляя хвостиками. Скучаем-с? - Да сэр, хрю. скоро будет веселее. Кот докурил папиру, завел на повышенных оборотах патефон.. Целуемся- быстро, я сказал!.
-- У свинот истерика, почем минусовый борщец кустовые бандерлоги)?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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