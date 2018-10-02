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Руслан Нигматуллин: к Акинфееву никто не приблизится в ближайшие лет 100

Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал решение голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева завершить международную карьеру.

"Знаю, что Акинфеева беспокоит его старая травма. Так что я не удивлен.

Нужно уважать его мнение и решение, ведь он давно и успешно играет в национальной команде. По-моему, повторить успехи Акинфеева в ближайшие лет 100 никому не удастся. Думаю, что его нужно поблагодарить за выступления и наконец навострить взоры на Андрея Лунёва и других его возможных сменщиков", — цитирует Нигматуллина "Газета.RU".

Напомним, 32-летний Акинфеев выступал за сборную России с 2004 года и провёл за неё 110 матчей.
Теги: Акинфеев Нигматуллин
Сегодня, 09:20
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(1)
№5 Написал: Академия (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Рубин»
мда, что за Акинфеевамания? То его в один ряд Яшиным ставят, этот вот на сто лет вперед предсказывает
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№4 Написал: acdy1967 (Сегодня, 10:02) #
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Да ну, Руслан, не стоит преувеличивать. Уж кого-кого, а хороших вратарей в РПЛ на сегодняшний день на две сборных хватит, чего, к сожалению, не скажешь о полевых игроках.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№3 Написал: honey (Сегодня, 09:57) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да ну, откуда знать что будет через лет 20 хотя бы?
Регистрация: 5.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 09:46) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Ну это ты загнул.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 09:38) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Ростов»
".....повторить успехи Акинфеева в ближайшие лет 100 никому не удастся......."

По количеству матчей за сборную возможно, а в остальном...... не согласен.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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