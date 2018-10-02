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Виктор Булатов: Пантелеев готов к игре за первую команду "Спартака"

Главный тренер "Спартака-2" Виктор Булатов после победы над "Мордовией" (1:0) в матче Олимп-ФНЛ отметил автор победного гола полузащитника Владислава Пантелеева.

"Считаю, у Пантелеева есть все данные, чтобы играть за первую команду. В последнее время он прибавляет", – цитирует Булатова пресс-служба "Спартака".
Теги: Булатов Спартак
Сегодня, 10:18
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№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:22) #
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Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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