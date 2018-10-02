Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Спартак" рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров

По информации СЭ, если в двух ближайших матчах "Спартак" не наберет максимум очков, Массимо Каррера будет уволен.

Ему на замену рассматриваются кандидатуры трех иностранных тренеров. В их числе Лоран Блан (экс-"ПСЖ", сборная Франции).

После 9 туров "Спартак" занимает в таблице РПЛ 5-е место.

СЭ
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 10:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: SVN (Сегодня, 10:43) #
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: капля никотина
Да даже если наберет - уже все ясно.

Но вот что будут делать люди , если они конечно люди - жрать очередной виток дерьма от Федуна???

Я бы устроил бойкот - полностью, тотальный - пустой стадион. Ничего кроме этого уже не повлияет на этого yeбка.

Но это если за Спартак болеют люди, а не скотообраное говно

это нужно было устроить в конце прошлого сезона,уже после матча с Уралом(пустой сезон)
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 10:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Я бы устроил бойкот - полностью, тотальный - пустой стадион. Ничего кроме этого уже не повлияет на этого yeбка.

но есть люди которые болеют за команду а не за результат ! так что пустой вряд ли будет !


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:40) #
  • +1
  •  (3)
online

Да даже если наберет - уже все ясно.

Но вот что будут делать люди , если они конечно люди - жрать очередной виток дерьма от Федуна???

Я бы устроил бойкот - полностью, тотальный - пустой стадион. Ничего кроме этого уже не повлияет на этого yeбка.

Но это если за Спартак болеют люди, а не скотообраное говно
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вновь бег по замкнутому кругу.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: fox771 Питер-Ленинград (Сегодня, 10:37) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
пятое место нормально же ?!


--------------------
Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.