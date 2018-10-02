"Спартак" рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров

По информации СЭ, если в двух ближайших матчах "Спартак" не наберет максимум очков, Массимо Каррера будет уволен.Ему на замену рассматриваются кандидатуры трех иностранных тренеров. В их числе Лоран Блан (экс-"ПСЖ", сборная Франции).После 9 туров "Спартак" занимает в таблице РПЛ 5-е место.