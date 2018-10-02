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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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"Спартак" рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров
По информации СЭ, если в двух ближайших матчах "Спартак" не наберет максимум очков, Массимо Каррера будет уволен.
Ему на замену рассматриваются кандидатуры трех иностранных тренеров. В их числе Лоран Блан (экс-"ПСЖ", сборная Франции).
После 9 туров "Спартак" занимает в таблице РПЛ 5-е место.
СЭ
Ему на замену рассматриваются кандидатуры трех иностранных тренеров. В их числе Лоран Блан (экс-"ПСЖ", сборная Франции).
После 9 туров "Спартак" занимает в таблице РПЛ 5-е место.
СЭ
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