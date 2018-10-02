Донские герои. Сборная лучших игроков 9-го тура

Представители "Ростова" сподобились на первую победу над "Спартаком" на выезде в истории. О том, кто был лучшим в составе дончан, а также остальных команд, победивших на этих выходных.На самом деле голкипер дончан не имел постоянной работы - немного непривычно говорить, но "Спартак" в своих стенах практически не создал моментов. Но вратарь команды Валерия Карпина, простояв большую часть игры, спас в самый нужный момент, что позволило его команде победить. Отсутствие прочих значимых вратарских перфомансов не оставляет выбора, - Абаев лучший вратарь этих выходных.Правый защитник московских "армейцев" традиционно провел классный матч. Помимо этого, именно после атаки правым флангом ЦСКА заработал пенальти, с которого был забит победный мяч. Конечно, пенальти заработал и реализовал Федор Чалов, но вот его бледная игра в остальных моментах встречи не оставляет российскому форварду шансов. В то время как Марио был заметен на протяжении всего матча.Исландец здесь не только за личные заслуги, но и как символ всей обороны дончан.Игроки Валерия Карпина в плане оборонительных действий провели отличный матч и почти что не позволили "красно-белым" создать что-нибудь опасное у своих ворот. Единственный по-настоящему острый момент - удар Фернандо из-за пределов штрафной - возник после провала в опорной зоне и спрашивать за него стоит не с защитников, а с Гацкана."Оренбург" сейчас не слабенькая провинциальная команда, подопечные Федотова реально впечатляют в этом сезоне, так что во втором тайме "армейцам" пришлось очень непросто. Но москвичи устояли - во многом благодаря действиям центрального защитника Бекао, который выиграл очень много борьбы в заключительной части матча и устоял психологически, не совершив ошибок внутри собственной штрафной в особенно трудные минуты.Вместе с партнерами организовал главную сенсацию этого тура. Если говорить о конкретных подвигах Гиголаева, то он навязал борьбу и не позволил выбить мяч защитникам в эпизоде с первым голом Махачкалы, а после этого заработал пенальти, с которого Кулик оформил победный мяч.Легенда клуба выдал голевую передачу, набил больше всех отборов в игре (их набралось четыре) и проделал колоссальный объем работы. Физика Калачева, его движение в столь солидном возрасте (Калачеву 37 лет!) просто поражают.В проблемном "Локомотиве" сейчас трудновато найти героя, но одна кандидатура точно есть. Фернандеш, с которым не хотят продлевать контракт на тех же условиях, не обращает ни на что внимания и продолжает тащить команду вперед. В игре против "Ахмата" португалец забил победный гол и вообще провел качественную встречу. Отпускать его "железнодорожникам" совсем не рекомендуется.Швед оформил дубль в матче против "Динамо". Что может быть еще лучше для атакующего полузащитника (или даже нападающего), чем забитые мячи? Абсолютно ничего, так что одной этой фразой характеристика отличной игры от Виктора вполне исчерпывается.Иранец стал главным героем волжского дерби. В игре против "Крыльев Советов" он сначала отдал голевую передачу, благодаря которой Казань вышла вперед, а уже на последних мгновениях встречи Азмуну удалось оформить победный мяч. 1+1 по системе гол и пас за одну только встречу.Открыл счет в игре против "бело-голубых", чем существенно облегчил задачу своим партнерам, отдал роскошную голевую передачу на Классона в моменте, когда тот забивал свой первый гол. Во всех отношениях - прекрасная игра.Находящийся в Екатеринбурге арендованный игрок питерского "Зенита" прекрасно использовал свой шанс. В игре против тульского "Арсенала" Дмитрий Парфенов проигрывал и выпустил на заключительную треть матча российского нападающего. Панюков принес хозяевам встречи победу - он оформил дубль за отведенное ему время. Стоит отметить, что дважды Панюкову ассистировал Эль Кабир.фото: sportbox.ru"Известия"