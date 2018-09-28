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Красота футбола. Каких девушек вы могли встретить на футболе в 9-м туре

На этот раз безусловным лидером по количеству красивых девушек на трибунах стал Краснодар. Еще один южный город - первым среди прочих в нашей рубрике является Ростов-на-Дону - выходит в лидеры. В этом материале - только фото и никакого нудного текста.

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ЦВБП??? #цска #оренбургцска #cskagirls

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С победой!?????

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3-0 ??? #КраснодарДинамо

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Григорий Каленов, Rusfootball.info
Теги: Краснодар
Сегодня, 13:25
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