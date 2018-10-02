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Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров на матче девятого тура РПЛ "Локомотив"-"Ахмат"(2:0).

"Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством "Ахмата", они приняли наши извинения.

Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно", — сказал Егоров.

Чемпионат
Теги: Егоров Локомотив Ахмат
Сегодня, 13:35
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(1)
№9 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 14:20) #
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online

Перед экраном ТВ зубы скалил и воблой махал.Дать тебе этой воблой по лбу, козлина зубастая.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№8 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:17) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Блестящие десны совсем записделся.
Явно же Идову не играл рукой, а мяч ему попал в руку от его же ноги, когда он блокировал подачу Уциева в подкате.
Для всего фут. мира это сейчас не пенальти, а этот присел перед Кадыровым.
Ссыкло и лжец, такие и судьи у него.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 14:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Перед Кадыркиным все извиняются. Кто жить хочет.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
№6 Написал: MIG Piter (Сегодня, 14:02) #
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О как! Страшно стало, козлина? А после матча Краснодар Спартак этот сучок даже новые правила выдумал на пару туров - мол, не специально, значит не считается нарушением. Правда, вскоре сам же вновь решил, что такие действия являются нарушением. Падла юродивая..


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№5 Написал: Schweinsteiger (Сегодня, 13:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
а чё с другими борзый? за свои зубы испугался?))


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Надо было еще в ножки поклониться...
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 13:44) #
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Всю бригаду на год в рабство пасти баранов.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: xxd (Сегодня, 13:42) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Александр Иванов
А как?

Отсосут у всей команды.
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 13:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
А как?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
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