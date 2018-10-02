Глава судейского корпуса извинился перед руководством "Ахмата" за судейство в матче с "Локо"

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров оценил работу бригады арбитров на матче девятого тура РПЛ "Локомотив"-"Ахмат"(2:0)."Есть вещи, которые невозможно объяснить. Я извинился перед руководством "Ахмата", они приняли наши извинения.Есть спорные моменты, но тут необъяснимая ошибка со стороны главного арбитра и ассистента. Бригада получила неудовлетворительную оценку. Чтобы снизить градус, бригада будет наказана, и наказана она будет достаточно серьёзно", — сказал Егоров.