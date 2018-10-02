Илья Жигулев: в России судьи часто отвечают матом. В Европе все спокойней

Хавбек "Урала" Илья Жигулев рассказал, чем судьи в Европе отличаются от российских."Бывают разные ситуации. Например, диалог с судьей. Капитанская повязка позволяет это. Стараюсь в эти моменты больше брать инициативу на себя.На поле ведь можно закипеть и агрессивно что-то сказать в адрес судьи. В Европе тебе спокойно ответят. А в России, если ты матом на судью, то часто получишь тем же матом в ответ", – сказал Жигулев.