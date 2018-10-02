Новости партнеров

Илья Жигулев: в России судьи часто отвечают матом. В Европе все спокойней

Хавбек "Урала" Илья Жигулев рассказал, чем судьи в Европе отличаются от российских.

"Бывают разные ситуации. Например, диалог с судьей. Капитанская повязка позволяет это. Стараюсь в эти моменты больше брать инициативу на себя.

На поле ведь можно закипеть и агрессивно что-то сказать в адрес судьи. В Европе тебе спокойно ответят. А в России, если ты матом на судью, то часто получишь тем же матом в ответ", – сказал Жигулев.

ФК "Урал"
Теги: Жигулев Урал
Сегодня, 13:49
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: trachok (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
А как ты хотел то? Обращаешься к кому-то используя матерные выражения, готов будь услышать его в ответ, всё честно.
Матом можно разговаривать, никого при этом не оскорбляя, только в кругу близких друзей, да и то не всегда.
Регистрация: 12.05.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.