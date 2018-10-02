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"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России

Гендиректор компании "Игра ТВ", соавтор передачи "Что? Где? Когда?" Наталья Стеценко рассказала об участии в игре футболистов сборной России перед чемпионатом Европы-2016.

Напомним, тогда в игре принимали участие Артем Дзюба, братья Алексей и Василий Березуцкие, Олег Иванов, Игорь Акинфеев и главный тренер Леонид Слуцкий. Знатоки победили со счетом 6:4.

"Во время прошлого чемпионата Европы по футболу к нам пришла играть сборная России. У них все время были свои тренировки, и собрать их на наш прогон было просто невозможно. И вот в день эфира они приходят на репетицию – попробовать сыграть (на других вопросах, конечно), попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее. Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно – у всех складывается ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились. Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас, в общем: ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают.

После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними. Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю я, значит, в этот вагончик, и начинаю орать. Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром, никакой славой абсолютно не пользуюсь и вообще – кто я для футболистов? Какая-то старая тетка врывается в вагончик и начинает орать благим матом, вы представляете? Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: "Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть?" И вот я, значит, их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом (говорят, он до сих пор рассказывает, что было очень страшно). И я им говорю: "Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел". И все.

Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: "Спасибо вам большое!" И что вы думаете? После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и по-другому сыграли – выиграли! И дело не в том, что у них увеличились количество ума и количество знаний, – у них появились энергия и желание выиграть", - сказала Стаценко.

spletnik.ru
Теги: Сборная России Слуцкий
Сегодня, 16:47
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№5 Написал: Nickb777 Москва (Сегодня, 18:03) #
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online
Болеет за:
«Барселона»
Если бы она так орала - её бы вынесли на носилках... ( Говорить можно всё что угодно ...)
Регистрация: 18.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 17:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
Нужна было ее на евро.А то посмотришь фото из раздевалки,бутылки,бардак и Слуцкий сидит пельмень пельменем)


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 17:35) #
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оралу срочно вызывать к матчам сборной


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:01) #
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Орзула орала на кота,а он сидел поверженный в бою, сидел на люстре. А Случкий и говорит- это кот не иначе. -У них появилась энергия и желание выиграть , господа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:50) #
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online

laughing дзюба оказывается только на словах герой ...а как на него наехали сразу страшно стало stuck_out_tongue_closed_eyes
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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