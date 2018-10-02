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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Орала на Дзюбу и Березуцких благим матом". Соавтор передачи "Что? Где? Когда?" рассказала, как мотивировала сборную России
Гендиректор компании "Игра ТВ", соавтор передачи "Что? Где? Когда?" Наталья Стеценко рассказала об участии в игре футболистов сборной России перед чемпионатом Европы-2016.
Напомним, тогда в игре принимали участие Артем Дзюба, братья Алексей и Василий Березуцкие, Олег Иванов, Игорь Акинфеев и главный тренер Леонид Слуцкий. Знатоки победили со счетом 6:4.
"Во время прошлого чемпионата Европы по футболу к нам пришла играть сборная России. У них все время были свои тренировки, и собрать их на наш прогон было просто невозможно. И вот в день эфира они приходят на репетицию – попробовать сыграть (на других вопросах, конечно), попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее. Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно – у всех складывается ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились. Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас, в общем: ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают.
После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними. Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю я, значит, в этот вагончик, и начинаю орать. Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром, никакой славой абсолютно не пользуюсь и вообще – кто я для футболистов? Какая-то старая тетка врывается в вагончик и начинает орать благим матом, вы представляете? Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: "Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть?" И вот я, значит, их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом (говорят, он до сих пор рассказывает, что было очень страшно). И я им говорю: "Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел". И все.
Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: "Спасибо вам большое!" И что вы думаете? После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и по-другому сыграли – выиграли! И дело не в том, что у них увеличились количество ума и количество знаний, – у них появились энергия и желание выиграть", - сказала Стаценко.
spletnik.ru
Напомним, тогда в игре принимали участие Артем Дзюба, братья Алексей и Василий Березуцкие, Олег Иванов, Игорь Акинфеев и главный тренер Леонид Слуцкий. Знатоки победили со счетом 6:4.
"Во время прошлого чемпионата Европы по футболу к нам пришла играть сборная России. У них все время были свои тренировки, и собрать их на наш прогон было просто невозможно. И вот в день эфира они приходят на репетицию – попробовать сыграть (на других вопросах, конечно), попробовать микрофоны, кресла, рассадку и так далее. Приходят и садятся в полуразвалку, ведут себя как-то непонятно – у всех складывается ощущение, что накануне они, так сказать, хорошо повеселились. Начинается прогон, и я понимаю, что никакой игры не будет: они вяло отвечают на вопросы, версий никаких нет… Просто ужас, в общем: ведут себя, как кретины, которые вообще ничего не соображают.
После прогона они ушли в вагончик переодеваться, а я побежала за ними. Я в совершенной ярости, так как понимаю, что игра будет проиграна и зрителю это будет просто неинтересно смотреть. Вбегаю я, значит, в этот вагончик, и начинаю орать. Березуцкие уже сняли штаны, Дзюба полураздет, а тут я влетаю. Они в полном шоке. Они же меня не знают, я человек за кадром, никакой славой абсолютно не пользуюсь и вообще – кто я для футболистов? Какая-то старая тетка врывается в вагончик и начинает орать благим матом, вы представляете? Слуцкий появляется в дверях, слушает меня растерянно, а я ни на кого не обращаю внимания, ору и смотрю им прямо в глаза: "Вы сюда, сволочи, зачем пришли? Кому вы нужны? Вы думаете, мы на вас будем тратить час эфирного времени, чтобы все поняли, какие вы кретины? Почему мы должны на вас таких смотреть?" И вот я, значит, их крою, а они стоят в полной растерянности. Дзюба вообще смотрит на меня с ужасом (говорят, он до сих пор рассказывает, что было очень страшно). И я им говорю: "Если вы только сегодня проиграете, то можете убегать сразу, чтобы вас здесь никто не видел". И все.
Как только я ушла, ко мне подходит Слуцкий и говорит: "Спасибо вам большое!" И что вы думаете? После этого на эфир они пришли с совершенно другим настроением и по-другому сыграли – выиграли! И дело не в том, что у них увеличились количество ума и количество знаний, – у них появились энергия и желание выиграть", - сказала Стаценко.
spletnik.ru
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