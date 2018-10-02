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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Алексей Смертин назначен директором РФС по региональной политике
Бывший капитан сборной России Алексей Смертин назначен на пост директора РФС по региональной политике и международным отношениям.
"Безусловно, новое назначение для меня - это новый вызов. За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране. Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. ФИФА задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части. В данной связи планируем уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского. Соответственно два основных направления моей деятельности будут связаны с региональной деятельностью РФС и международным отношениям, которые мы будем выстраивать в непосредственном взаимодействии с ФИФА и УЕФА. Благодарю РФС за доверие и сделаю все от себя зависящее, чтобы максимально эффективно отработать на этой ответственной должности", - цитирует Смертина официальный сайт РФС.
"Безусловно, новое назначение для меня - это новый вызов. За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране. Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. ФИФА задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части. В данной связи планируем уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского. Соответственно два основных направления моей деятельности будут связаны с региональной деятельностью РФС и международным отношениям, которые мы будем выстраивать в непосредственном взаимодействии с ФИФА и УЕФА. Благодарю РФС за доверие и сделаю все от себя зависящее, чтобы максимально эффективно отработать на этой ответственной должности", - цитирует Смертина официальный сайт РФС.
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