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Алексей Смертин назначен директором РФС по региональной политике

Бывший капитан сборной России Алексей Смертин назначен на пост директора РФС по региональной политике и международным отношениям.

"Безусловно, новое назначение для меня - это новый вызов. За несколько последних лет мы провели огромную работу, связанную с подготовкой чемпионата мира в нашей стране. Теперь, после его окончания, очень важно грамотно и правильно распорядиться тем наследием, которое нам оставил этот грандиозный турнир. ФИФА задала высокую планку с точки зрения организации соревнований, и, на мой взгляд, это может помочь поднять наши внутренние стандарты в этой части. В данной связи планируем уделять повышенное внимание развитию не только профессионального футбола, но и массового, а также детско-юношеского. Соответственно два основных направления моей деятельности будут связаны с региональной деятельностью РФС и международным отношениям, которые мы будем выстраивать в непосредственном взаимодействии с ФИФА и УЕФА. Благодарю РФС за доверие и сделаю все от себя зависящее, чтобы максимально эффективно отработать на этой ответственной должности", - цитирует Смертина официальный сайт РФС.
Теги: Смертин
Сегодня, 20:23
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№2 Написал: Volodia379 (Сегодня, 21:03) #
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online

Он в Динамо ни чего ни делал книжки писал! Сейчас в РФС на одного тунеядца больше будет!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
Носятся с ним как с писаной торбой,а он не тянет нигде куда бы ни пристроили.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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