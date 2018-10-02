Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сергей Паршивлюк: пустил скупую слезу во время встречи с фанатами "Спартака"

Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк прокомментировал отношение к себе со стороны болельщиков "Спартака".

После матча "Спартак" - "Ростов" фанаты скандировали фамилию 29-летнего игрока.

"Это невозможно передать: какие-то немужские эмоции, скупая слеза. Я не часто плачу, но невозможно не растрогаться, когда видишь такое отношение к тебе. Ты к ним со всей душой, а они - к тебе. Это не передать словами", - цитирует Паршивлюка официальный сайт "Спартака".

Паршивлюк выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год.
Теги: Паршивлюк Спартак Ростов
Сегодня, 23:21
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.