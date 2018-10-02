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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Сергей Паршивлюк: пустил скупую слезу во время встречи с фанатами "Спартака"
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк прокомментировал отношение к себе со стороны болельщиков "Спартака".
После матча "Спартак" - "Ростов" фанаты скандировали фамилию 29-летнего игрока.
"Это невозможно передать: какие-то немужские эмоции, скупая слеза. Я не часто плачу, но невозможно не растрогаться, когда видишь такое отношение к тебе. Ты к ним со всей душой, а они - к тебе. Это не передать словами", - цитирует Паршивлюка официальный сайт "Спартака".
Паршивлюк выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год.
После матча "Спартак" - "Ростов" фанаты скандировали фамилию 29-летнего игрока.
"Это невозможно передать: какие-то немужские эмоции, скупая слеза. Я не часто плачу, но невозможно не растрогаться, когда видишь такое отношение к тебе. Ты к ним со всей душой, а они - к тебе. Это не передать словами", - цитирует Паршивлюка официальный сайт "Спартака".
Паршивлюк выступал за красно-белых с 2007 по 2016 год.
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