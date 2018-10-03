Владимир Габулов: у меня пока даже клуба нет, какая тут сборная

Владимир Габулов считает, что вратарь "Зенита" Андрей Лунёв станет достойной заменой Игорю Акинфееву, который решил завершить карьеру в сборной России."Решение Игоря меня не удивило. Он говорил, что может завершить карьеру в сборной еще во время чемпионата мира. Думаю, что Лунёв справится с ролью первого вратаря. У него для этого есть всё.Есть ли у меня перспективы вернуться в сборную? Думаю, что нет. У меня пока даже клуба нет, какая тут сборная," - сказал Габулов.