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Владимир Габулов: у меня пока даже клуба нет, какая тут сборная

Владимир Габулов считает, что вратарь "Зенита" Андрей Лунёв станет достойной заменой Игорю Акинфееву, который решил завершить карьеру в сборной России.

"Решение Игоря меня не удивило. Он говорил, что может завершить карьеру в сборной еще во время чемпионата мира. Думаю, что Лунёв справится с ролью первого вратаря. У него для этого есть всё.

Есть ли у меня перспективы вернуться в сборную? Думаю, что нет. У меня пока даже клуба нет, какая тут сборная," - сказал Габулов.

Чемпионат
Теги: Габулов Сборная России
Сегодня, 09:41
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№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ха, а когда ЭТО Черчесова останавливало, а , заслуженный мастер спорта-лидер раздевалки?!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 10:33) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Руководству ЦСКА,может,в качестве запасного на сезон?
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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