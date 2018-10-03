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Определены хозяева в матчах 1/8 финала Кубка России

Завершилась жеребьевка по выбору хозяев на матчи 1/8 Олимп-Кубка России.

"Локомотив" – "Енисей"

"Рубин" – "Динамо"

"Крылья Советов" – "Краснодар"

"Ростов" – "Зенит"

"Спартак" – "Анжи"

"Ахмат" – "Арсенал"

"Урал" – "Нижний Новгород"

Игры этой стадии пройдут 31 октября и 1 ноября.

Заключительный матч 1/16 финала между "Тюменью" и ЦСКА пройдет 10 октября. Если выиграют москвичи, будет проведена дополнительная жеребьевка. Если в 1/8 пройдет клуб из Тюмени, он сыграет на выезде с "Оренбургом".
Сегодня, 13:37
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2
(2)
№2 Написал: Manchester United (Сегодня, 14:15) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: verhdon27
На "Ростов-Арене" "Ростов" вполне может потягаться с Зенитом.

Так и будет,удачи!
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№1 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 14:01) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
На "Ростов-Арене" "Ростов" вполне может потягаться с Зенитом.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
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