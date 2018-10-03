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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Ростов" с "Оренбургом" сыграют на "Ростов-Арене" - газон не поврежден после концерта Басты
Футбольный клуб "Ростов" уведомил РПЛ о том, что в матче 10-го тура чемпионата России примет "Оренбург" на "Ростов-Арене".
На "Ростов-Арене" в прошедшую субботу состоялся концерт рэпера Басты. Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.
Ожидалось, что игру "Ростов" – "Оренбург" могут перенести на стадион "Олимп-2", но поле в ходе концерта не пострадало.
ТАСС
На "Ростов-Арене" в прошедшую субботу состоялся концерт рэпера Басты. Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.
Ожидалось, что игру "Ростов" – "Оренбург" могут перенести на стадион "Олимп-2", но поле в ходе концерта не пострадало.
ТАСС
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