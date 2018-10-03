Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

"Ростов" с "Оренбургом" сыграют на "Ростов-Арене" - газон не поврежден после концерта Басты

Футбольный клуб "Ростов" уведомил РПЛ о том, что в матче 10-го тура чемпионата России примет "Оренбург" на "Ростов-Арене".

На "Ростов-Арене" в прошедшую субботу состоялся концерт рэпера Басты. Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.

Ожидалось, что игру "Ростов" – "Оренбург" могут перенести на стадион "Олимп-2", но поле в ходе концерта не пострадало.

ТАСС
Теги: Ростов Оренбург
Сегодня, 13:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Misha Hetfild сто первый километр (Сегодня, 14:38) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Если бы клуб не поднял этот вопрос , могло быть и по другому.
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.