"Ростов" с "Оренбургом" сыграют на "Ростов-Арене" - газон не поврежден после концерта Басты

Футбольный клуб "Ростов" уведомил РПЛ о том, что в матче 10-го тура чемпионата России примет "Оренбург" на "Ростов-Арене".На "Ростов-Арене" в прошедшую субботу состоялся концерт рэпера Басты. Он собрал почти 35 тысяч зрителей. Поле перед концертом накрыли специальной плиткой.Ожидалось, что игру "Ростов" – "Оренбург" могут перенести на стадион "Олимп-2", но поле в ходе концерта не пострадало.