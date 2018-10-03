Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Илья Геркус: давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи и насладимся праздником!

Гендиректор "Локомотива" Илья Геркус в инстаграме поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Шальке".

"Сегодня Лига чемпионов возвращается в Черкизово. Мы уже перестроились на европейский манер – накануне стадион был забрендирован в лигочемпионские цвета, состоялся контрольный прогон гимна. У нас всё готово. Настроение предпраздничное.
?
Вспоминается вечное: "Экзамен для меня — всегда праздник, профессор". Для нас Лига чемпионов – это действительно экзамен. Оценка команды в условиях игры на высшем европейском уровне. Всё так и есть. Но сейчас мне хочется пожелать всем нашим болельщикам прочувствовать момент и насладиться им сполна.
?
Давайте отбросим в сторону все наши вчерашние успехи и неудачи, сосредоточившись на сегодняшнем дне, когда Лига чемпионов возвращается к нам домой! Давайте насладимся нашими лигочемпионскими реалиями! В такие дни творится история клуба. Увидимся вечером в Черкизово", — написал Геркус в своем инстаграме.
Теги: Геркус Локомотив Шальке
Сегодня, 14:57
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:05) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Шальке очень силен, даже не смотря на траблы в Бундес-лиге.
Надеюсь увидеть интересный матч, результат на втором месте.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.