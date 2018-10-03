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КДК не стал рассматривать эпизод с травмой Чико Флореса

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза Артур Григорьянц огласил решение по эпизоду в матче восьмого тура чемпионата России "Арсенал" - "Рубин" (2:2), в котором защитник казанцев Чико Флорес получил перелом носа.

"Рубин" обратился к нам по поводу Ожеговича по фолу на Флоресе, просил наказать Ожеговича, но мы оставили без рассмотрения обращение казанского клуба о дисквалификации в связи с отсутствием юрисдикции РФС. То есть этот эпизод был в поле зрения судьи, и инспектор матча посчитал, что судья должен был остановить матч и дать желтую карточку игроку. Здесь юрисдикции КДК нет и дисквалифицировать игрока мы не можем", - цитирует Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Теги: Григорьянц
Сегодня, 17:20
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