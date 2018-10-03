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Евгений Кафельников: Каррера круче Гончаренко

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в прямом эфире в Инстаграме сравнил главного тренера красно-белых Массимо Карреру и рулевого ЦСКА Виктора Гончаренко.

"Кто круче? Конечно же Каррера. Где играл Каррера и где играл Гончаренко. Надеюсь, нового тренера у "Спартака" не будет. Я - за Карреру. Это хороший специалист и идеальный мотиватор. Просто у него нет материала, с которым работать", - сказал Кафельников.
Теги: Кафельников Гончаренко Каррера Спартак ЦСКА
Сегодня, 18:06
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(6)
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№33 Написал: Batman (Сегодня, 19:30) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Spartacus1971
мы же как-то с пацаном играем уже много но никто про это не говорит

А что Ребров тоже в дубле? Вопросы к Каррере наверное?

У нас Акинфеев вырос прямо в воротах, не замечал последние лет 16? smiley
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№32 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 19:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну на данный момент круче всех Семак,если судить по таблице.

Цитата: SPV 77
Ну если формально Каррера чемпион РФПЛ, а Ганчар нет.
Но Слуцкий доказал ,что для победы в России хорошим тренером быть не обязательно.
Есть ощущение что и итальянец это еще раз подтверждает.
Белоруса пока откровенно спасает Влашич, посмотрим когда он чуток сдаст, молодость не стабильна
А Кафель конечно чудак blush


Акинфеев и Влашич,вот и посмотрим на них в Италии без главного стража ворот,мы же как-то с пацаном играем уже много матчей, но никто про это не говорит.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№31 Написал: Batman (Сегодня, 19:15) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV 77
а почему не могут рассудить

У нас один Федя Чалов забил как ВЕСЬ спартак, и с кем его сравнивать у вас? laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№30 Написал: Лимончег (Сегодня, 19:13) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
smile
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№29 Написал: Zenitcheg Finland (Сегодня, 19:12) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Барселона»
Сафин круче Каыельникова


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
№28 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 19:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
забавный критерий. Кто круче Карера или Моуриньо

да этот трениришка ваще в футбол не играл!
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№27 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 19:07) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Санитар для Кутарбы
Обидно такое слышать от дегенерата Кафельникова

дегенератов всерьёз не слушают.ну и ,как говорится,на таких не обижаются)
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№26 Написал: Бриг (Сегодня, 19:06) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Хорошему тренеру, плохие футболисты мешают... smirk
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
№25 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:59) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: imaginary
да... был бы Обляков и Чернов в Спартаке, ух бы Каррера дал жару

Обляков...это легенда ЦСКА smile
на его дубль с Реалом даже ставки были ахахахаха
колобок и пузырь, блин


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№24 Написал: imaginary (Сегодня, 18:57) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
да... был бы Обляков и Чернов в Спартаке, ух бы Каррера дал жару
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№23 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:56) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Альфонсо Педраса завтра всё рассудит)

Интересно, а почему не могут рассудить сыгранные дерби между Гончаренко и Каррерой?
Там кажется пока белорус прикуривает blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№22 Написал: Batman (Сегодня, 18:45) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
SPV 77,
Альфонсо Педраса завтра всё рассудит)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№21 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 18:44) #
  • +6
  •  (6)

Цитата: SPV 77
Цитата: Batman
Ну Гончаренко так-то шестикратный чемпион Белоруссии если что)


Ох епс тудей, это мощнейший аргумент, учитывая что Каррера еще и чемпион Италии и как игрок и как второй тренер, не однократный. Но Белоруссия это сила

а спартак чемпион разваленной России.но почему-то кто-то эти чемпионства считает
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
№20 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:41) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Ну Гончаренко так-то шестикратный чемпион Белоруссии если что)


Ох епс тудей, это мощнейший аргумент, учитывая что Каррера еще и чемпион Италии и как игрок и как второй тренер, не однократный. Но Белоруссия это сила
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 18:41) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Все таки алкоголь на мозг неотвратимо влияет...Кафельников-живое отражение этой аксиомы.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№18 Написал: grigorevna1 спб (Сегодня, 18:39) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: voron (CSKA)
Ну на счёт материала, то тут он хрень сморозил. У Спартака очень даже неплохой состав, а вот как им управлять дело другое. У ЦСКА вообще почти весь состав с нуля, но мы держимся и прогрессируем

удачи вам! очень симпатичная команда
Регистрация: 1.02.2015 [жалоба]
№17 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:38) #
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
ЦСКА
Где играл Каррера и где играл Гончаренко

допился....как взаимосвязана карьера игрока и тренера?
где моуриньо играл?или сарри?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№16 Написал: Batman (Сегодня, 18:37) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
SPV 77,
Ну Гончаренко так-то шестикратный чемпион Белоруссии если что)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№15 Написал: Черный Лис (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VS1976
Если можно, то в чем конкретно?

В езде на мотоцикле.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№14 Написал: Angelsh (Сегодня, 18:35) #
  • +2
  •  (6)
online

А где играл Жозе Моуринью? В "Сезимбре" и "Комерсиу и Индустрия"? Наверняка Кафельников даже не слышал о таких командах.
Регистрация: 19.07.2016 [жалоба]
№13 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Ну если формально Каррера чемпион РФПЛ, а Ганчар нет.
Но Слуцкий доказал ,что для победы в России хорошим тренером быть не обязательно.
Есть ощущение что и итальянец это еще раз подтверждает.
Белоруса пока откровенно спасает Влашич, посмотрим когда он чуток сдаст, молодость не стабильна
А Кафель конечно чудак blush
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Batman (Сегодня, 18:33) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Вафельникова круче Серены Уильямс innocent
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№11 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 18:29) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Если можно, то в чем конкретно?


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007 [жалоба]
№10 Написал: ART0202 мос. обл. (Сегодня, 18:28) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Согласен пусть все дорогу тренирует народную команду
Регистрация: 17.06.2015 [жалоба]
№9 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 18:23) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо К»

"Кто круче? Конечно же Каррера. Где играл Каррера и где играл Гончаренко.
flushed Вот Кафельников идиот-что значит где играл? Тренировать и играть это совершенно разные вещи. Канчельскис в манчестере играл,Мостовой в "Сельте" царем был и кого они сейчас тренируют. Леня Слуцкий вообще не играл,а успел потренировать и ЦСКА и сборную,а сейчас в Голландии тренирует. Да тот же Марадона-Бог футбола,а как тренер ноль без палочки.Обидно такое слышать от дегенерата Кафельникова тем более.что большая заслуга в победе над "Реалом" принадлежит Ганчаренко.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
№8 Написал: barakuda Апатиты (Сегодня, 18:23) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Каррера может быть круче только варёного яйца...
Регистрация: 8.04.2011 [жалоба]
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 18:18) #
  • +9
  •  (13)
online

Женя, хватит заниматься самозакапыванием. А то сказать про тебя "дебил", значит, похвалить...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 18:17) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
игроки материал .команда проект ...ну кто ещё кого обзовет?
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 18:14) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
voron (CSKA),
В таблице вы выше на одно очко


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 18:13) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Ну верно кафель говорит! Кареру надо оставлять и продлить контракт... laughing


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
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