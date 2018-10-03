Кевин Кураньи посетил матч молодежек "Локомотива" и "Шальке"

Бывший нападающий "Шальке" и "Динамо" Кевин Кураньи посетил матч Юношеской лиги УЕФА между "Локомотивом" и гельзенкирхенцами.Игра, прошедшая на МСА "Локомотив", завершилась вничью - 0:0. С 66-й минуты железнодорожники играли в меньшинстве - две желтых карточки получил Дзамболат Цаллагов.