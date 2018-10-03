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Тимофей Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком"

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев назван лучшим игроком матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0).

Футболист провел на поле 81 минуту и получил среднюю оценку от болельщиков 4,75.

"Ростов" после 9 туров занимает третье место в таблице.

Теги: Калачев Ростов Спартак
Сегодня, 19:28
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 19:33) #
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Болеет за:
«Ростов»
Калачев ОБЯЗАН играть и следующий сезон!
Валера со своим Салетросом-обосрался,пацан не тянет..


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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