Тимофей Калачев - лучший игрок матча со "Спартаком"

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Тимофей Калачев - лучший игрок матча против "Спартака"



Такой выбор сделали посетители официального сайта клуба. pic.twitter.com/KBQxesiboD — Football Club Rostov (@rostovfc) October 3, 2018

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев назван лучшим игроком матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:0).Футболист провел на поле 81 минуту и получил среднюю оценку от болельщиков 4,75."Ростов" после 9 туров занимает третье место в таблице.