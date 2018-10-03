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СМИ: Божович сменит Тихонова на посту главного тренера "Крыльев Советов"

Черногорский специалист Миодраг Божович сменит Андрея Тихонова на посту главного тренера "Крыльев Советов".

Скорее всего, это произойдёт после домашней игры самарцев с московским "Динамо", которая пройдёт в рамках 10-го тура Российской Премьер-Лиги 6 октября, сообщает "Чемпионат.сом".

Тихонов возглавил "Крылья Советов" в июне 2017 года и вывел команду из Футбольной национальной лиги в РПЛ.
Теги: Божович Тихонов Крылья Советов
Сегодня, 20:46
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(1)
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: afelayz
А Тихонов в Спартак!

Не пугай свиней, они щас открестятся от него, типа не знают такого.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, что у Андрея не получилось. Один из немногих бывших спартаковцев-нынешних тренеров, к кому уважение. Алень или Юран уважения лично моего не заслужили. Про Парфёнова пока ничего не скажу, ибо пока ни плохого, ни хорошего. Ах, ну-да-аааа... Валераверим! Моё мнение, мотиватор он, но не тренер высших достижений. Хотя ведь и мы со временем меняемся, почему бы и он не мог поменяться? Дай Бог. Ничего против ни Валеры, тем паче Андрея не имею: удачи им! Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает!
Да, про клуб-то ничего не сказал: Божович очень серьёзный тренер! Черногорец умеет делать максимально лучшее из той глины, что ему дана. Жаль, что глина у него будет не та, из которой его статуи и монументы будут украшать "лучшие дома ЛондОна и Парижа". Но если в очередной раз ему удастся меня удивить - честь и хвала и ему, и команде.
ПС Последний раз был в Куйбышеве 38 лет назад, но до сих пор помню добрых, жизнерадостных людей, заполнивших весь город, ибо плохим людям там, наверное, просто нет места.
ППС А Андрею - не отчаиваться, у него скоро найдутся предложения, и там ему, надеюсь, повезёт больше!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
№6 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 21:03) #
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смысл какой? игрочишки то, те же останутся.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
№5 Написал: нетрал (Сегодня, 21:01) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
божевич нормальный тренер ...как он москву поднял ...только не удобный он!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: GPS (Сегодня, 20:59) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: afelayz
А Тихонов в Спартак!

Вот Божовича в "Спартак"...
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№3 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 20:52) #
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  •  (5)
online

Цитата: afelayz
А Тихонов в Спартак!


ДА, следом еще и Аленичев туда же....................
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 20:47) #
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  •  (2)

человек который выводит в РПЛ меняют у многих команд, а смысл????? встряска не вылететь?
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Енисей»
А Тихонов в Спартак!
Регистрация: 8.08.2016 [жалоба]
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