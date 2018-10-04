Олег Терёхин: у «Локомотива» никаких резервов нет. С таким составом им будет тяжело даже в чемпионате России

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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Экс-нападающий «Динамо», «Локомотив», «Терека», «Кубани» и сборной России Олег Терёхин в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину после поражения железнодорожников со счётом 0:1 во втором туре групповой стадии Лиги Чемпионов во встрече с "Шальке" пояснил, что считает нынешний "Локомотив" уязвим на турнирной дистанции в плане длины их скамейки
- Согласно статистике встреча должна считаться равной. По ходу игры у вас было подобное ощущение, или же некое преимущество «Шальке» ощущалось?
- Игра была совершенно равной. Но я изначально не предполагал, что «Локомотив» сможет чем-то удивить «Шальке». Или претендовать на явную победу.
- Чего «Локомотиву» не хватает, чтобы они могли удивлять соперников?
- Наверное футболистов. Мне кажется, им не хватает игроков для полноценной обоймы.
- Миранчуки ещё не готовы взять на себя роль лидеров команды?
- На мой взгляд да. Пока что для них это тяжело.
- Вы видите кого-либо другого в составе, кто должен был команду повести вперёд за собой?
- Вопрос в другом: «Локомотиву» сейчас очень сложно играть на двух фронтах. В итоге они на сегодня и в чемпионате России играют неважно, и в Лиге Чемпионов вступать им крайне тяжело. Им явно не хватает состава. Думаю, что до конца года у них по этой причине будут большие проблемы. И речь не только о Лиге Чемпионов, но и о чемпионате России. Даже тут сложно играть только одним составом.
Как решать эти проблемы, и кому это делать? Это уже не моя компетенция – тут нужно серьёзно поработать Юрию Павловичу и руководителям железнодорожников. Но этот год у них, боюсь, будет тяжелым. Им будет сложно конкурировать даже в чемпионате России, но говоря уже о еврокубках.
- Семин ранее был известен тем, что если не получается построить «красивый «Локомотив» - он выстроит его деревянным. Тем, что будет будет играть в простой футбол. Видите ли вы у него резервы для того, чтобы сейчас из того что есть перестроить команду?
- На данный момент никаких резервов нет. Период дозаявок закончился, и до открытия нового трансферного окна, думаю, «Локомотиву» придётся очень сложно.
- Получается, что в прошлом году он выжал из этой команды её максимум?
- Ну а как вы думаете, если они стали чемпионами? Думаю, что ему в межсезонье чем-то не помогли – он ведь наверняка хотел взять каких-то футболистов. Для меня, как для болельщика это выглядит не совсем правильным. В том смысле что у Сёмина сейчас нет в составе таких футболистов, каким, например, был Лоськов, Евсеев, Хохлов, Чугайнов, Черевченко. Сейчас настолько духовитых футболистов, с которыми он играл в Лиге Чемпионов в прошлом у него в составе нет.
- Не перехвалили ли мы Миранчуков?
- А их особо никто и не нахваливал. Он перспективные, хорошие игроки. Но пока они ещё не лидеры «Локомотива».
- Однако у «Шальке» также большие проблемы. Ведь в своём чемпионате они идут 17-ми.
- Вы не сравнивайте наш и немецкий чемпионат. Там ведь и «Бавария» проигрывает. Я смотрел их игры: да, сейчас они идут 17-ми, но по игре остальным они ничем не проигрывают. А ведь это чемпионат совсем другого уровня.
И сегодняшний «Локомотив» объективно слабее «Шальке». Ведь ранее, когда «Локо» играл в Лиге Чемпионов – всё в плане состава было совсем по-другому. Нынешний состав, повторюсь, явно слабее. А при таком статусе кво «Локомотив», видимо из группы никуда не выйдет – дай Бог, сможет зацепиться за Лигу Европы.
- Согласно статистике встреча должна считаться равной. По ходу игры у вас было подобное ощущение, или же некое преимущество «Шальке» ощущалось?
- Игра была совершенно равной. Но я изначально не предполагал, что «Локомотив» сможет чем-то удивить «Шальке». Или претендовать на явную победу.
- Чего «Локомотиву» не хватает, чтобы они могли удивлять соперников?
- Наверное футболистов. Мне кажется, им не хватает игроков для полноценной обоймы.
- Миранчуки ещё не готовы взять на себя роль лидеров команды?
- На мой взгляд да. Пока что для них это тяжело.
- Вы видите кого-либо другого в составе, кто должен был команду повести вперёд за собой?
- Вопрос в другом: «Локомотиву» сейчас очень сложно играть на двух фронтах. В итоге они на сегодня и в чемпионате России играют неважно, и в Лиге Чемпионов вступать им крайне тяжело. Им явно не хватает состава. Думаю, что до конца года у них по этой причине будут большие проблемы. И речь не только о Лиге Чемпионов, но и о чемпионате России. Даже тут сложно играть только одним составом.
Как решать эти проблемы, и кому это делать? Это уже не моя компетенция – тут нужно серьёзно поработать Юрию Павловичу и руководителям железнодорожников. Но этот год у них, боюсь, будет тяжелым. Им будет сложно конкурировать даже в чемпионате России, но говоря уже о еврокубках.
- Семин ранее был известен тем, что если не получается построить «красивый «Локомотив» - он выстроит его деревянным. Тем, что будет будет играть в простой футбол. Видите ли вы у него резервы для того, чтобы сейчас из того что есть перестроить команду?
- На данный момент никаких резервов нет. Период дозаявок закончился, и до открытия нового трансферного окна, думаю, «Локомотиву» придётся очень сложно.
- Получается, что в прошлом году он выжал из этой команды её максимум?
- Ну а как вы думаете, если они стали чемпионами? Думаю, что ему в межсезонье чем-то не помогли – он ведь наверняка хотел взять каких-то футболистов. Для меня, как для болельщика это выглядит не совсем правильным. В том смысле что у Сёмина сейчас нет в составе таких футболистов, каким, например, был Лоськов, Евсеев, Хохлов, Чугайнов, Черевченко. Сейчас настолько духовитых футболистов, с которыми он играл в Лиге Чемпионов в прошлом у него в составе нет.
- Не перехвалили ли мы Миранчуков?
- А их особо никто и не нахваливал. Он перспективные, хорошие игроки. Но пока они ещё не лидеры «Локомотива».
- Однако у «Шальке» также большие проблемы. Ведь в своём чемпионате они идут 17-ми.
- Вы не сравнивайте наш и немецкий чемпионат. Там ведь и «Бавария» проигрывает. Я смотрел их игры: да, сейчас они идут 17-ми, но по игре остальным они ничем не проигрывают. А ведь это чемпионат совсем другого уровня.
И сегодняшний «Локомотив» объективно слабее «Шальке». Ведь ранее, когда «Локо» играл в Лиге Чемпионов – всё в плане состава было совсем по-другому. Нынешний состав, повторюсь, явно слабее. А при таком статусе кво «Локомотив», видимо из группы никуда не выйдет – дай Бог, сможет зацепиться за Лигу Европы.
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