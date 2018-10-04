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В случае поражения "Спартаку" Аленичев будет уволен из "Енисея"

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев находится под угрозой увольнения.

Сибирский клуб расстанется с 45-летним специалистом в случае поражения в ближайшем матче РПЛ со "Спартаком". Игра состоится 7 октября в Красноярске.

После 9 туров "Енисей" занимает последнее место в РПЛ.

СЭ
Теги: Аленичев Спартак Енисей
Сегодня, 10:24
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#23    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:59)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: andrej95602
Как можно проиграть спортоку?


это ты у краснодыра спроси например , регулярно сосущего, так телятко..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#22    P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:59)
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Цитата: Blessing
Карпин - в семье не без урода(прошу понимать правильно).


Валера был самым лучшим тренером Спака за при Федуне. Говорю без всякой иронии. У него была харизма и авторитет. Только Валере удавалось управлять этим сбродом. За что его и слили, а жид- политрук повелся на поводу у говнюков.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#21    safonas (Сегодня, 11:58)
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Цитата: andrej95602
Как можно проиграть спортоку?

так же как вы проиграли laughing


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#20    andrej95602 (Сегодня, 11:55)
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Болеет за:
«Краснодар»
Как можно проиграть спортоку?
Регистрация: 14.04.2015 [жалоба]
#19    Blessing Спб (Сегодня, 11:52)
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Болеет за:
«Зенит»
Тихонов, Аленичев Парфенов, Каррера.... не спартаковский год.
Карпин - в семье не без урода(прошу понимать правильно).


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#18    P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:48)
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Цитата: нетрал
то сценарий для очередного мыла, которые так любят домохозяйки .


Федун- никакущий футбольный деятель, но зато гениальный продюссер. Уже 15 лет создает топ-рейтинговые сериала на тему спарточка, сиквелы, спин- оффы, которые с удовольствием наблюдает вся страна))) И с нетерпением зрители ждут выхода новых серий)))) Что еще придумает наш затейник?)))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#17    userz Крск (Сегодня, 11:47)
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Болеет за:
«Енисей»
Какая-то инфа из подвала СЭ. Желтит конкретно. Мое скромное мнение - рано еще коней менять.


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ФК "Енисей"
Регистрация: 29.08.2018 [жалоба]
#16    нетрал (Сегодня, 11:40)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
Самый лучший сценарий- Енисей выносит Спам, Кареру уволняют ( хотя его итак уволят , при любом раскладе), А Аленя опять назначают в Спам))))) Еще полгода здорового веселья обеспечено.

это сценарий для очередного мыла, которые так любят домохозяйки .. kissing_closed_eyes
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#15    grossmeister (Сегодня, 11:39)
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
По-русски будет "поражения от "Спартака" или "проигрыша "Спартаку". Или вот еще: "Андрей Червиченко: только пример ЦСКА может помочь "Спартаку" выиграть "Вильярреал". Администрацией сайта взят курс на троллинг граммар-наци?
Регистрация: 6.08.2012 [жалоба]
#14    Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 11:38)
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Просто руководство Енисея опасается что Аленичев сольёт игру.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#13    P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:20)
  • +1
  •  (5)
online

Самый лучший сценарий- Енисей выносит Спам, Кареру уволняют ( хотя его итак уволят , при любом раскладе), А Аленя опять назначают в Спам))))) Еще полгода здорового веселья обеспечено.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#12    Максим I Столица Великой Российской Империи (Сегодня, 11:19)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Предлагаю Тихонову, Аленичеву и Парфёнову создать новую команду. Например, КБ "Тверь". Ну или другой областной центр, где нет команды РПЛ. А Каррера пусть дальше работает: лично меня он устраивает.

Цитата: JaapStam
Уволят обоих за ничью нулевую)

:):):) Не надо увольнять Карреру!


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
#11    wadmail aul (Сегодня, 11:15)
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Самое правильное решение уволить обоих. А потом взять Аленя в СпаМ. Енисее одна из не многих команд России которая пытается ИГРАТЬ, а не биться за очки!
Регистрация: 19.11.2007 [жалоба]
#10    Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 11:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: serega_user
О как. Либо Каррера, либо Аленичев. Кого же выгонят в итоге?)

Обоих !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#9    tuner (Сегодня, 11:12)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Ясное дело. Проигрыш "Спартаку" это уже запределье какое-то. smile
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#8    JaapStam JaapStam (Сегодня, 11:10)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Уволят обоих за ничью нулевую)
Регистрация: 14.12.2015 [жалоба]
#7    Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:07)
  • +2
  •  (2)

Цитата: serega_user
О как. Либо Каррера, либо Аленичев. Кого же выгонят в итоге?)

Матч смерти.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#6    SPV Bryansk (Сегодня, 11:07)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Аленичев уволит Карреру походу
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5    Looka Ростов-на-Дону (Сегодня, 10:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: serega_user
О как. Либо Каррера, либо Аленичев. Кого же выгонят в итоге?)

Похоже, оба уже чемоданы собирают.


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#4    Valar (Сегодня, 10:44)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Ну обыграть 5-е место ещё постараться нужно, но сыграть вничью вполне реально. Задача выполнима для команды, идущей на последнем месте, но всё же будет не просто. Поставил бы на первый гол Спартака с игры, всё таки к 10-ому туру уже пора бы.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
#3    Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 10:41)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
а если ничья ? ))))

в общем, в этом матче под угрозой карьеры обоих тренеров, и всё будет зависеть только от того: футболисты какой из команд будут биться на поле за своего тренера.

самое же забавное в том, что если Спартак вновь всех *удивит*- самим футболистам за это вновь ничего не будет.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#2    serega_user serega_user (Сегодня, 10:31)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
О как. Либо Каррера, либо Аленичев. Кого же выгонят в итоге?)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1    RenarTickle Москва (Сегодня, 10:28)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тула ждёт?..
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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