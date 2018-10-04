Новости партнеров

ЦСКА поздравил Влашича с днем рождения

Пресс-служба ЦСКА в официальном твиттере клуба поздравила с днём рождения нападающего Николу Влашича. Сегодня, 4 октября, хорватскому футболисту исполняется 21 год.

"Поздравляем с 21-летием Николу Влашича! Продолжай отжигать, Никола!" — говорится в сообщении армейцев.

Влашич перешёл в ЦСКА из "Эвертона" минувшим летом на правах годичной аренды.

Твиттер ЦСКА
Теги: ЦСКА Влашич
Сегодня, 11:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.