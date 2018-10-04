Самуэль Жиго начал реабилитацию

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго вернулся в Москву и начал восстанавливаться от травмы.Напомним, 24-летний футболист получил травму крестообразных связок в матче 6-го тура чемпионата против "Зенита", столкнувшись с Артемом Дзюбой.В текущем сезоне игрок принял участие в восьми матчах за красно-белых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.