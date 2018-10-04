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Самуэль Жиго начал реабилитацию

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго вернулся в Москву и начал восстанавливаться от травмы.

Напомним, 24-летний футболист получил травму крестообразных связок в матче 6-го тура чемпионата против "Зенита", столкнувшись с Артемом Дзюбой.

В текущем сезоне игрок принял участие в восьми матчах за красно-белых, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Sport24
Теги: Жиго Спартак
Сегодня, 12:38
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#7  ww  Белгород (Сегодня, 14:56)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Выздоравливай быстрее!


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не знаю кто, не знаю как, но я болею за СПАРТАК!
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#6  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 14:30)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Ждём тебя, БОЕЦ!


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#5  genpalagin  Воронеж (Сегодня, 14:09)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Давай, Самюэль, Восстанавливайся, спокойно и продуктивно, аккуратно... Всё должно быть в "своё время"!!! Реабилитация не любит торопливости!!! Удачи!!!
Регистрация: 13.09.2012 [жалоба]
#4  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 13:36)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
скорейшего возращения Жиго! нам тебя сильно не хватает!!!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#3  Lols  Лондон (Сегодня, 13:13)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ньюкасл»
Кто это вообще
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
#2  Spartacus1971   (Сегодня, 12:46)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Не знал что он постарел на 3 года.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#1  AdreiPeterbyrg  Санкт-Петербург (Сегодня, 12:42)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья. Хороший игрок.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
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