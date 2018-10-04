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Данни: до последнего ждал предложения от "Зенита" этим летом

Экс-капитан "Зенита" Данни признался, что, когда выступал за чешскую "Славию", думал о возвращении в петербургский клуб.

"Всегда говорил и повторюсь: в мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, не мешкая: "Маритиму" и "Зенит". Я очень надеялся, что поступит предложение из Петербурга этим летом, ждал и ждал, а его все не было. Зато оно поступило из "Маритиму" — и я дал согласие.

Примерно в то же время Семак, с которым мы долго играли вместе, стал главным тренером "Зенита", и я позвонил ему, чтобы поздравить, пожелать удачи и сказать, что всегда буду поддерживать его. Но мы говорили только о его назначении и ни о чем больше", - сказал Данни.

35-летний Данни этим летом подписал с "Маритиму" контракт на два года.

СЭ
Теги: Зенит Данни Славия Семак
Сегодня, 13:35
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(3)
#8  Городовой  Россия (Сегодня, 14:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Мигель какое предложение?Трое крестов,тридцать пять и даже в Чехии ты был уже никакой.Не админом же Данни приедет.Я понимаю давать места россиянам в системе клуба так сказать его легендам,а Данни при всем к нему уважении легионер и в Зенит пришел за деньгами.Бесспорно он их отработал,хотя из восьми лет три года он не играл а лечился,что собственно для клуба не было здорово.Ему и последний контракт Боаш давать не хотел,но дал.Итог?Данни поиграл пару месяцев и снова на год выбыл.Спасибо Мигелю за все,но футболист Данни уже кончился,а клуб не богадельня платить лямы бесполезному уже игроку.При Луческу было видно как он слабо играет.Забил паре аутсайдеров?Здорово,но Зениту нужны леги в старт и высокого уровня.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#7  diego milito 22   (Сегодня, 14:49)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Остался бы в "Динамо", играл бы до сих пор в России. Но оказался, предатель.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#6  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:43)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Здоровья тебе Мигель и удачи в твоей команде.
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
#5  Кир Мяс   (Сегодня, 14:42)
  • +2
  •  (4)

позор Зениту
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
#4  XERX  - (Сегодня, 14:32)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Свиньи поганые,он им верой и правдой,а они об него ноги вытерли и выбросили,даже не на помойку,а из помойки!!!да что вобщем то ждать от этих бездомных свиней!!!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
#3  Сержант  КМВ (Сегодня, 14:21)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
с одной стороны хороший игрок и много сделал для зенита,а с другой стороны 35.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#2  EMDM   (Сегодня, 13:49)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
А Динома? Таттуха же у него даже вроде есть с буквой Д ?
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 13:41)
  • 0
  •  (2)
online

"Маритиму" ( г.Фуншал, Португалия)...
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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