Данни: до последнего ждал предложения от "Зенита" этим летом

Экс-капитан "Зенита" Данни признался, что, когда выступал за чешскую "Славию", думал о возвращении в петербургский клуб."Всегда говорил и повторюсь: в мире есть лишь два клуба, куда я готов был вернуться, не мешкая: "Маритиму" и "Зенит". Я очень надеялся, что поступит предложение из Петербурга этим летом, ждал и ждал, а его все не было. Зато оно поступило из "Маритиму" — и я дал согласие.Примерно в то же время Семак, с которым мы долго играли вместе, стал главным тренером "Зенита", и я позвонил ему, чтобы поздравить, пожелать удачи и сказать, что всегда буду поддерживать его. Но мы говорили только о его назначении и ни о чем больше", - сказал Данни.35-летний Данни этим летом подписал с "Маритиму" контракт на два года.