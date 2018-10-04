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Андрей Созин: Чалов еще очень сырой игрок! Нечего ему в сборной делать

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о невызове форварда ЦСКА Федора Чалова в национальную сборную России.

"Я специально пристально наблюдал за Чаловым в нескольких матчах, в том числе против "Реала". Ну ведь сырой еще игрок! Он не всегда делает то, что требует игровая ситуация или тактическое построение, – не туда бежит, не там открывается, не вовремя опускается в оборону, не всегда включается в командный прессинг… Список можно продолжать. Нечего ему пока делать в сборной.

Да, у него есть потенциал. Да, он играет в основе ЦСКА. Но только по причине отсутствия у ЦСКА других форвардов", – сказал Созин.

Напомним, 20-летний нападающий провел 12 матчей официальных матчей в нынешнем сезоне за ЦСКА и отметился 8 голами и одной голевой передачей.

Чемпионат
Теги: Созин Чалов Сборная России
Сегодня, 13:47
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#7  SPV  Bryansk (Сегодня, 15:07)
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Болеет за:
«Спартак»
Чалов слабоват еще, он только аутсайдерам и середнякам может забивать
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#6  ржд гуд  саратов (Сегодня, 15:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Чалова - всё впереди при правильном отношении к футболу. Сейчас у нас не так много молодых талантов, чтобы гробить, перегружая их раньше времени ответственностью и требуя уже сегодня умения выдать 100% класса в каждом матче. Феде с головой достаточно будет в этом сезоне выступлений в ЛЧ, матчи с Реалом, этакой сборной мира, только чего стоят! Чуть подождем, зато получим мастера на годы для сборной.
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#5  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 14:54)
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Болеет за:
«Ростов»
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
Блохин и Радионов в его возрасте уже играли за сборную Союза!!!

И что? Возраст - не основание для игры за сборную. Мбаппе моложе Чалова, играет за свою сборную, но ведь не из-за возраста?
Чалов реально сырой еще, не надо ему петь дифирамбы и делать из него звезду. Всему свое время.

Ну, и небольшое недоумение - уважаемый СТАРЫЙ СПАРТАЧ, а Вы не пробовали в более уважительном тоне общаться?


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Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#4  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 14:33)
  • +1
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Болеет за:
«Барселона»
СТАРЫЙ СПАРТАЧ,
Ты видимо очень старый )) еще б вспомнил как играли в 50-х, раньше футбол был намного медленнее, защитники так плотно не играли, сейчас без скорости и техники не куда, времени подумать нету, по Чалову видно уже сейчас, что это средний игрок даже для нашего чемпионата ), ну если будет много тренироваться, может и дотянет до уровня Дзюбы ).
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 14:19)
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
херню Созин несет! именно игры за сборную и дадут Чалову необходимый опыт и умение! Блохин и Радионов в его возрасте уже играли за сборную Союза!!!
Цитата: Parshin
И еще, к сожалению, Ф.Чалов не владеет техникой владения мячом на уровне циркового мастерства. Для большого мастера не владеть цирковой техникой обращения с мячом - это нонсенс! Настоящий футбольный мастер - обязательно должен обращаться с мячом, как циркач !!!!!!

ты видимо такой же чудак на букву М, как и этот балбес Созин!
...ты Блохина, Родионова видел!? ...Дзюбу?! я уж не говорю про Геру (Гердта) Мюллера или Клозе и Бирхофа!
не знаешь ни хера про футбол, так не бреши, как кобель из подворотни!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 14:15)
  • +2
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Болеет за:
«Ростов»
".....не туда бежит, не там открывается, не вовремя опускается в оборону, не всегда включается в командный прессинг… Список можно продолжать. Нечего ему пока делать в сборной."

Член комитета по этике РФС Андрей Созин, по-моему, самый не этичный человек в российском футболе.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  Parshin   (Сегодня, 14:10)
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online

Ф.Чалов будет в Сборной России - уже в ближайшие пару лет, а сейчас он НУЖЕН Второй (Молодежной) Сборной России!!!
У Ф.Чалова есть потенциал, но все будет зависеть от ближайших двух-трех лет - будет ли у него дальнейшее развитие - в тактике, в выносливости!
И еще, к сожалению, Ф.Чалов не владеет техникой владения мячом на уровне циркового мастерства. Для большого мастера не владеть цирковой техникой обращения с мячом - это нонсенс!
Настоящий футбольный мастер -
обязательно должен обращаться с мячом, как ЦИРКАЧ !!!!!!
Когда у нас детей и юношей в нашем российском футболе будет обучать обращению с мячом на уровне цирковой техники???
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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