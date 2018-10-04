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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Созин: Чалов еще очень сырой игрок! Нечего ему в сборной делать
Член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о невызове форварда ЦСКА Федора Чалова в национальную сборную России.
"Я специально пристально наблюдал за Чаловым в нескольких матчах, в том числе против "Реала". Ну ведь сырой еще игрок! Он не всегда делает то, что требует игровая ситуация или тактическое построение, – не туда бежит, не там открывается, не вовремя опускается в оборону, не всегда включается в командный прессинг… Список можно продолжать. Нечего ему пока делать в сборной.
Да, у него есть потенциал. Да, он играет в основе ЦСКА. Но только по причине отсутствия у ЦСКА других форвардов", – сказал Созин.
Напомним, 20-летний нападающий провел 12 матчей официальных матчей в нынешнем сезоне за ЦСКА и отметился 8 голами и одной голевой передачей.
Чемпионат
"Я специально пристально наблюдал за Чаловым в нескольких матчах, в том числе против "Реала". Ну ведь сырой еще игрок! Он не всегда делает то, что требует игровая ситуация или тактическое построение, – не туда бежит, не там открывается, не вовремя опускается в оборону, не всегда включается в командный прессинг… Список можно продолжать. Нечего ему пока делать в сборной.
Да, у него есть потенциал. Да, он играет в основе ЦСКА. Но только по причине отсутствия у ЦСКА других форвардов", – сказал Созин.
Напомним, 20-летний нападающий провел 12 матчей официальных матчей в нынешнем сезоне за ЦСКА и отметился 8 голами и одной голевой передачей.
Чемпионат
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