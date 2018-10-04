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Молодежка "Арсенала" неприлично крупно обыграла "Уфу" и возглавила таблицу молодежного первенства

Дубль "Арсенала" на своем поле крупно победил "Уфу" в матче 10-го тура первенства России среди молодежных команд.

В составе тульского клуба голами отметились Артем Максименко, Гурам Аджоев, Алексей Родинков, Джамшед Максумов и дважды Даниил Хлусевич.

Первенство России среди молодежных команд.

10-й тур

"Арсенал" (Тула) – "Уфа" (Уфа) – 6:0 (4:0)

Голы: Клушевич, 4,10. Максименко, 25. Аджоев, 45. Родинков, 74. Максумов, 81.
Теги: Арсенал Тула Уфа
Сегодня, 15:11
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