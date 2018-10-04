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Долги "Анжи" увеличились до 300 миллионов рублей

Финансовое состояние "Анжи" оставляет желать лучшего, а долги увеличились и составляют порядка 300 миллионов рублей, заявил генеральный директор махачкалинской команды Олег Флегонтов.

"К сожалению, положительных изменений в финансовом состоянии "Анжи" на сегодняшний день нет. Все то же самое, что и летом – стабильно плохо. Общая задолженность клуба за счет невыплаченных заработных плат увеличилась и составляет порядка 300 миллионов рублей. Текущие расходы на перелеты и проживание из своего кармана покрывает президент "Анжи" Осман Кадиев. Что касается задержек по зарплатам, то они доходят до четырех месяцев", - цитирует Флегонтова РИА Новости.
Теги: Анжи
Сегодня, 16:43
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#4  nofrills  Москва (Сегодня, 17:03)
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Болеет за:
«Динамо» М
ну опять началось. с каждого дворца чиновника собрать по миллиону рублей и
анжи хватит лет на 10 выступлений даже в лч
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
#3  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 16:55)
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Болеет за:
«Кубань»
Это фиаско, знаю не по наслышке.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#2  специалист  дагестан (Сегодня, 16:54)
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Болеет за:
«Анжи»
какая мелочь.............стоимость одного среднего игрока всего то 4.5 млн долларов
Регистрация: 24.07.2009 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:50)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Мы только рады))) нах с пляжа)))


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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