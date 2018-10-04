Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Игорь Гамула записал свою версию клипа "Цвет настроения черный" (видео)

Известный тренер Игорь Гамула, работающий в селекционной службе "Ростова", записал свою версию «Цвет настроения черный».

В начале видео Гамуле звонит Стас Ч, который присмотрел игрока для его команды.

Теги: Гамула Видео
Сегодня, 18:28
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
14
(5)
#14  Ditrih   (Сегодня, 19:58)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
прикольно. как бы не загнобили за "чёрный". стебётся
Регистрация: 1.06.2014 [жалоба]
#13  yuri  спб (Сегодня, 19:52)
  • 0
  •  (0)
online

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------ https://numl.org/dWq

Еще раз


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#12  Looka  Ростов-на-Дону (Сегодня, 19:52)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Дурь!


--------------------
Не пытайтесь спорить с дебилом. Иначе вы опуститесь до его уровня. Где он задавит вас своим опытом.
Регистрация: 20.06.2008 [жалоба]
#11  Илья Назаров_2   (Сегодня, 19:51)
  • 0
  •  (0)
online

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ------ https://numl.org/dWq
Регистрация: 4.10.2018 [жалоба]
#10  yuri  спб (Сегодня, 19:48)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: 77хонда
У старого пердуна совсем крыша поехала.


верно, продался питор нигерам. Какой-то одесский карлик болтался как еврей на фонаре. Кота держали парни, старый кот пнул гнома в жопу- сарделька болталась на ветке.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  77хонда  москва (Сегодня, 19:33)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
У старого пердуна совсем крыша поехала.
Регистрация: 18.11.2012 [жалоба]
#8  RenarTickle  Москва (Сегодня, 19:05)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Какой ужас... Да ещё и дешёвую рекламку вплели...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
#7  yuri  спб (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (2)
online

У негра в жопе! Кот сорвался с цепи, писатель опять заплакал. Всех черных на куй! Кот остервенел. -Почем борщец?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#6  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 18:55)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Пхахахах, опять Гамулу будут заёпывать за расизм joy
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#5  xxd   (Сегодня, 18:54)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
а мне понравилось как стебается дедушка над черными угольками..))
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
#4  scorpion 69  колпино (Сегодня, 18:49)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
мдяяяяяяяяяяяяяяя слов нет,одним долбоепом стало больше
Регистрация: 3.02.2011 [жалоба]
#3  CSKA085  Москва (Сегодня, 18:44)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
совсем епнулся на старости лет
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#2  Misha Hetfild  сто первый километр (Сегодня, 18:41)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
Охринеть !
Регистрация: 24.09.2018 [жалоба]
#1  Савелий  Россия (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (4)
online

Это что за херня?
Регистрация: 28.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.