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Загитова и Смолов снялись в ролике в поддержку волонтерского движения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разместила ролик в поддержку волонтерского движения.

Помимо Загитовой, в видео для движения "Добровольцы России" снялся нападающий сборной России по футболу Федор Смолов, а также звезды шоу-бизнеса репер Мот, блогер Мария Мельникова, певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

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#добрыйгод#яволонтер

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Теги: Смолов
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