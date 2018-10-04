Загитова и Смолов снялись в ролике в поддержку волонтерского движения

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова разместила ролик в поддержку волонтерского движения.Помимо Загитовой, в видео для движения "Добровольцы России" снялся нападающий сборной России по футболу Федор Смолов, а также звезды шоу-бизнеса репер Мот, блогер Мария Мельникова, певица Валерия и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.